فوائد الكركدية.. يساعد على خسارة الوزن ومضاد طبيعي للاكتئاب

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعد الكركدية من أكثر المشروبات التي يحرص البعض على تناولها، سواء كان ساخنًا لعلاج ضغط الدم المنخفض، أو تناوله باردًا باعتباره مشروب يساعد على ترطيب درجة حرارة الجسم ولعلاج ضغط الدم المرتفع، كما يحرص العديد من محبيه على تناوله خلال وجبات الإفطار بعد صيام ساعات طويلة، وفضلا عن فوائده الصحية، فهو يتميز بكونه مشروب لذيذ الطعم، كما أنه له الكثير من الفوائد الأخرى، والتي تختلف عن علاج ضغط الدم.

ومن أشهر فوائد الكركدية التي يتميز بها والتي يعرف بها أنه يساعد على إنقاص الوزن، ما يجعل الكثيرين من الأشخاص الذين يتبعوا الحميات الغذائية المختلفة، يحرصون على تناوله باستمرار، نظرًا لقدرته على حرق الدهون بشكل أكبر من غيره من المشروبات الأخرى، كما أنه يتم استخدامه على أنه معالج طبيعي للاكتئاب، لذلك ينصح الكثير من الأطباء بضرورة تناول مشروب الكركدية البارد على فترات منتظمة، حتى يساعد على التحسين من نفسية الأشخاص الأكثر عرضه للاكتئاب.

ونرصد من خلال هذا التقرير فوائد الكركدية، وفق حديث دكتور الباطنة محمد عبد الرحمن لـ«هن»، كالتالي:

فوائد الكركدية

1- علاج ضغط الدم:

يعد مشروب الكركدية من أهم المشروبات التي يتم استخدامها في علاج ضغط الدم، نظرًا لأنه يعطي نتيجة سريعة المفعول، فإذا كان ضغط الدم مرتفع، يتم تناوله باردًا، إذ يقوم المريض بنقع الكركديه في مياه باردة، وتركه لمدة لا تقل عن ساعتين، ثم يتم تناوله، وفي حالة إذا كان ضغط الدم منخفضًا، يتم تناوله ساخنًا.

2- علاج نسبة الكوليسترول:

ينصح عدد من أطباء مرضى الكوليسترول بتناول مشروب الكركدية، حيث أنه يعمل على تقليل نسبة الدون الثلاثية في الدم، وتعزيز نسبة الكوليسترول.

3- يحتوي على مضادات الأكسدة:

يتميز مشروب الكركدية باحتواءه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد الجسم بنسبة كبيرة على تجنب الإصابة بالعدوى والأمراض المعدية، ويكون ذلك نتيجة تعزيز وتقوية مناعة الجسم بعد تناول مضادات الأكسدة الموجوده في مشروب الكركدية.

4- تقوية الكبد:

تعد الأمراض التي تصيب الكبد من أكثر الأمراض انتشارًا، ونظرًا لتأثيرها القوي على صحة الإنسان، فيحرص الكثيرين على الحفاظ على صحة الكبد، بالابتعاد عن الأشياء المسببه لإصابته بالأمراض، فضلا عن تناول المشروبات والأطعمة التي تساعد على تعزيز صحته، ومن أهم تلك المشروبات الكركدية.

5- يساعد على خسارة الوزن:

ينصح الكثير من الأطباء الأشخاص الذين يتبعون حميات غذائية لخسارة الوزن بتناول الكركدية بكثرة وعلى فترات متساوية، حتى يساعد على حرق الدهون وخسارة الوزن بشكل كبير.

6- مضاد طبيعي للاكتئاب:

ويعد مشروب الكركدية من أكثر المشروبات التي يتم تناولها، فبجانب كونه لذيذ الطعم، فهو يساعد على تحفيز شعور الانتعاش، ما يجعله مضادًا للاكتئاب.