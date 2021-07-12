فوائد زيت الزيتون.. يقوى المناعة ويحارب الأمراض المعدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحرص الكثيرون من محبي تناول زيت الزيتون على استخدامه في جميع الأكلات، سواء كان ذلك بوضعه في الأكلات والسطات أو باستخدامه في القلي، نظرا لأنه يحتوي على فوائد صحية كبيرة، كما أن هناك الكثير من الأطباء يوجهون نصائحهم للمرضى بضرورة تناول زيت الزيتون عوضا عن استخدام الزيوت الآخرى والزبدة، التي قد تكون السبب في ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية في الدم أو الكوليسترول، وإلى جانب فوائده الصحية الكثيرة، يحرص الراغبون في اتباع الحميات الغذائية المختلفة على استخدام زيت الزيت في الطعام الخاص بهم، وذلك نظرا لكونه لا يسبب أي من المشكلات التي تتعلق بزيادة الوزن.

ويستخدم زيت الزيتون بدلا من الزيوت التي قد تحتوي على نسبة دهون عالية، ولكن عند استخدامه يجب تجنب تعريض زيت الزيتون لدرجة حرارة عالية، حتى لا تتأثر فوائد زيت الزيتون بارتفاع درجة الحرارة، كما أن الحرارة قد تحول بعض مكوناته إلى عناصر ضاره بصحة الأشخاص الذين يتناولونه.

ونرصد من خلال هذا التقرير فوائد زيت الزيتون، وفق الموقع الطبي healthlineK، كالتالي:

فوائد زيت الزيتون

1- غني بمضادات الأكسدة: يعد زيت الزيتون من أكثر الأطعمة التي تحتوي على مضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على فيتامينات قوية ومفيدة مثل فيتامين E، وتجتمع تلك الفيتامينات المهمة للجسم مع مضادات الأكسدة الموجودة به، لتصبح سلاحا يمكنه محاربة الأمراض المعدية والفيروسات.

2- يحارب الأمراض المعدية: يعمل زيت الزيتون على تقوية مناعة الإنسان، ما يجعله قادرا على مواجهة الأمراض المعدية وتجنبها، وخصوصا في تلك الأيام والتي تشهد تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا.

3- يساعد على تقوية عضلة القلب: يعمل زيت الزيتون على تقوية الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى انتظام معدلات ضغط الدم، والتقليل من مخاطر الجلطات.

4- تسكين آلام المفاصل: يعمل زيت الزيتون على تسكين آلام المفاصل التي يشعر بها الإنسان، وتعد آلام المفاصل من الأمراض الأكثر شيوعا والمنتشرة بين الكثيرين، إذ أنها تعد خللا في النظام الأميني، ما يؤدي إلى التأثير على خلايا الجسم لتهاجم بعضها، ويعمل زيت الزيتون على معالجة هذا الخلل الذي يحدث.

5- إزالة قشرة الرأس: تحرص الكثير من الفتيات على استخدام زيت الزيتون لمعالجة قشرة فروة الرأس، وذلك من خلال وضع ملعقتين من زيت الزيتون وملعقة من العسل وملعقة ليمون، ويستخدم أيضا لتنعيم الشعر، إذ تلجأ الكثير من الفتيات إلى زيت الزيتون لمعالجة الشعر وتعرجاته، وفي كثير من الأحيان يكون بديلا طبيعيا لاستخدام البروتين، ويعد تطويل الأظافر وتقويتها أيضا من أهم فوائد زيت الزيتون، إذ ينصح الكثير من خبراء التجميل باستخدام مياه دافئة مع معلقتين الزيتون، وتغمر الأظافر في ذلك الخليط وتنظف بالليمون، ويساعد ذلك على تقوية الأظافر.