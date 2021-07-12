فوائد الترمس.. يحتوى على ثلاثة أضعاف فوائد الشوفان

القاهرة - سمر حسين - صحة

ربما لا يعرف البعض فوائد الترمس، الذي لا تقل عن أهمية الكثير من البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا الحمراء، ويؤكد خبير التغذية «أنتيجون كوريس» أن لتناوله فوائد كبيرة مقارنة بمختلف البقوليات.

فوائد الترمس

في حين أن العدس والحمص من العناصر الأساسية على أرفف السوبر ماركت، فإن الترمس يكاد يكون بعيدًا عن السوبر ماركت رغم أن هذه الحبة الصفراء تعتبر جزءًا من النظام الغذائي المتوسطي التقليدي من قديم الزمن، ويحظى الترمس بشعبية كبيرة خاصة في مصر وأجزاء من أمريكا الجنوبية ويزرع في مصر وأستراليا.

ويكشف خبير التغذية أنتيجون كوريس لموقع «هيلث فود»، العديد من فوائد الترمس، فهو بديل ممتاز للحوم، لذلك إذا كنت ترغب في تقليل تناول اللحوم وتناول وجبات صحية، فإن الترمس هو البديل الأمثل للأشخاص الذين يعانون من الأثار الصحية السلبية للحوم بجميع أنواعها أو الأشخاص النباتيون.

وبحسب الموقع المتخصص في الأغذية الصحية، فإن استبدال بضع وجبات من اللحوم كل أسبوع بنصف كوب على الأقل من البقوليات المطبوخة ومنها الترمس، يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان الأمعاء والالتهابات، ويساعد في إدارة الوزن وصحة الأمعاء.

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فوائد الترمس

ويحتوى الترمس على العديد من الفوائد الصحية، كما أنه مصدر للبروتين ويعادل ثلاثة أضعاف البروتين الموجود في نبات الكينوا، ويحتوى على ثلاثة أضعاف الألياف الموجودة في الشوفان، ومضادات الأكسدة أكثر بثلاث مرات من فاكهة التوت، وثلاثة أضعاف البوتاسيوم الموجود في الموز، وثلاثة أضعاف الحديد المتواجد داخل اللفت.

ويضيف الموقع في تقريره :«يمكنك تناول الترمس المنقوع و المملح كوجبة خفيفة يومية، ويمكن أيضًا طحنه في الدقيق لصنع الخبز والبسكويت والكعك والمكرونة، للحصول على المزيد من البروتين والألياف، كما أنه يقلل من محتوى الكربوهيدرات في المخبوزات».

ونظرًا لأن الترمس المطحون لا يحتاج إلى طهي، يمكنك أيضًا إضافته إلى المشروبات والعصائر للمساعدة في زيادة البروتينات بالجسم، لأنه لا يحتوي على الكثير من الجلوتين وفي الوقت نفسه يحتوي على بروتينات مشابهة للفول السوداني وفول الصويا، ومن الأفضل تجنبه إذا كنت تعاني من حساسية تجاهه فقد ظهر لدى بعض الأشخاص أعراض حساسية منه.

وبالمقارنة مع باقى البقوليات، فإن الترمس يحتوي على العديد من الفوائد بحسب «أنتيجون كوريس» هي:

ـ يحتوي على سعرات حرارية أقل، ولكنه يحتوى على نسبة عالية من العناصر الغذائية، بما في ذلك الثيامين والريبوفلافين وفيتامين ج والكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والزنك.

ـ أحد أغنى مصادر البروتين والألياف النباتية، على الأقل ضعف كمية البقوليات الأخرى، ما يسهم في تأثيرها على القضاء على الجوع.

ـ مصدر جيد لجميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بما في ذلك الأرجينين، الذي يخفض ضغط الدم.

ـمصدر لبروتين جاما كونجلوتين الجديد ، والذي قد يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم والأنسولين كما هو موضح في دراسة أجرتها جامعة لاتروب على بسكويت الترمس.