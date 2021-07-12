"العقرب يرتبك والحمل ينتصر".. كيف تتعامل مع الفشل حسب برجك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

يجب على المرء أن يتعلم مواجهة الفشل، إذ تساعدك تلك اللحظات على فهم نقاط ضعفك وتوفر لك الدافع للارتداد والعمل بجدية أكبر.

ومع ذلك، فإن الطريقة التي نتعامل بها جميعًا تختلف من شخص لآخر، دعونا نفهم كيف تتعامل مع الفشل، وفقًا لبرجك الفلكي، بك وذلك وفقاً لما ذكر موقع "brightside".

- برج الحمل:

أنت تستخدم فشلك كفرصة للارتداد مرة أخرى، وتثق أنك ستخرج منتصرًا بعد أن فشلت في محاولاتك، هدفك الوحيد هو إثبات خطأ كل من لم يؤمن بك.

- برج الثور:

أنت تميل إلى النكد كثيرًا بعد مواجهة الفشل، جميع أنواع الأفكار السلبية تزدحم في عقلك لأنك تبدأ في التساؤل عن سبب محاولتك للنجاح عندما لا يأتيك أبدًا، علاوة على ذلك، تشعر بالحزن الشديد والألم لعدم نجاحك.

- برج الجوزاء:

تصبح هستيريًا جدًا إذا فشلت، لن تستبعد أي شخص وأنت تهاجمه لأنك تعتقد أنك تستحق النجاح أكثر من أي شخص آخر، قد يكون هذا حرجًا وسلبيًا منك للتصرف بهذه الطريقة لأنه يمكن أن يعيدك إلى الوراء أكثر.

- برج السرطان:

لا تتفاجأ عادة بفشلك لأن هذا ما أنت عليه الآن، تتوقع دائمًا الأسوأ وهذا يساعدك على البقاء على قدميك، من المحتم أن تشعر بخيبة أمل ولكن هذا ما أنت عليه بالضبط.

- برج الأسد:

تشعر بالغضب الشديد لأنك أنت وليس الآخرين الذين فشلوا، غيرتك تحصل على أفضل ما فيك، على الرغم من أنك تعمل بجد، إلا أنه لا يؤتي ثمارًا في معظم الأحيان، تشعر بالضيق الشديد مع أي شخص آخر نجح.

- برج العذراء:

أنت أكثر تركيزًا على كيفية النجاح في المرة القادمة وهذا في المقابل يمنحك المزيد من فرص النجاح، يمكنك حتى أن تنتقد نفسك بشدة لأنه وفقًا لك، هذه هي أفضل صيغة للنجاح.

- برج الميزان:

تأخذ فشلك بطريقة رياضية ولا تفشل أبدًا في دعم نفسك على الرغم من كل شيء يحدث بشكل خاطئ، أنت تسمح لنفسك بأخذ وقتك للعودة لأنك تعرف بصدق كم عملت، أنت تعلم أن الفشل لا يأتي بسهولة.

- برج العقرب:

تشعر بالارتباك الشديد من حقيقة أنك غير قادر على تأمين انتصارك على الرغم من إيمانك وعملك الجاد، أنت تفكر في كل الأوقات التي فشلت فيها من قبل، مما يجعلك تنتقد نفسك وتهين نفسك، أنت بالتأكيد لا تتعامل مع الفشل بشكل جيد.

- برج القوس:

أنت شخص سعيد الحظ ويفتخر بالعودة بعد الفشل، لكن الشيء الوحيد الذي تحتاجه هو الوقت، تحتاج إلى جمع مشاعرك وأفكارك من أجل المضي قدمًا مرة أخرى ولن تنسى أن تحب نفسك أولاً.

- برج الجدي:

أنت سريع للوقوف على قدميك لأنك ببساطة ترفض منح نفسك الوقت للحزن، أنت تفكر في المستقبل بدلاً من ذلك وتبحث عن طرق للتحسين بشكل جذري من أجل النجاح.

- برج الدلو:

تحاول أن توهم نفسك بأن النجاح لا يهمك، لكن الجهد مهم، ومع ذلك، في أعماقك، تشعر بالندم لأنك لم تبذل قصارى جهدك من أجل الحصول على جائزة النجاح.

- برج الحوت:

تجد قريبًا منك بسرعة للحصول على دعمهم عندما تكون محبطًا ومنخفضًا، أنت تفرغ من إحباطك فيما يتعلق بفشلك الذي يهمك كثيرًا، بعد الاستماع إلى نصائحهم وتشجيعهم، تحاول أن تهدأ.