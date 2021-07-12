مهرجان كان في يومه السادس: رامي قاضي نجم السجادة الحمراء!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 07:34 مساءً - تستمر فعاليات مهرجان كان السينمائي بدروته الـ74 لهذا العام، حاملة معها المزيد من الإطلالات اللافتة للنجمات. وكان لافتاً يوم أمس توقيع المصمّم اللبناني رامي قاضي على معظم الإطلالات التي زيّنت السجادة الحمراء.

في جولة على أبرز الحضور يوم أمس، لفتتنا خيارات النجمات التي تراوحت بين الكلاسيكية والجريئة.





باتريسيا كونتريراس Patricia Contreras

الصورة من حساب dequemeolook على انستغرام



الممثلة المكسيكية- الإيطالية باريسيا كونتريراس Patricia Contreras اختارت فستاناً باللون الفوشيا من مجموعة المصمم اللبناني رامي قاضي، يأتي بتصميم قصير من الأمام وطويل من الخلف ومن دون أكمام. وقد نسّقت معه عقد تشوكر من الذهب الابيض والماس.



كيمبرلي غارنر Kimberley Garner

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



مصمّمة الأزياء كيمبرلي غارنر Kimberley Garner اختارت أيضاً فستانها من مجموعة المصمم رامي قاضي لربيع وصيف 2021، وهو بقصّة مكشوفة عن الساق ومن دون أكمام ومطرّز بالكامل بخيوط ذهبية.

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كاميلا كويلو Camila Coelho

الصورة من حسابها الخاص على انستغرام



مدوّنة الموضة والجمال كاميلا كويلو Camila Coelho اختارت فستاناً بتصميم لافت وبقصّة الحورية مرصعاً بالكامل من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، وزيّنت إطلالتها بمجوهرات من دار شوبارد Chopard.



ريا ابي راشد Raya Abirached

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام

الإعلامية ريا أبي راشد Raya Abirached تألقت أيضاً بفستان من تصميم رامي قاضي، باللون الأزرق الميتاليكي، من دون أكمام ومكشوف عند الساق. وقد زيّنت إطلالاتها بمجوهرات مرصّعة من دار بولغري Bvlgari.

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



هلا عبد الله Hala Abdallah

الصورة من حساب رامي قاضي على انستغرام



الفاشينيستا السعودية هلا عبد الله خطفت الأنظار على سجادة كان مساء أمس بفستانها الأنيق من توقيع رامي قاضي، وهو مؤلف من قطعتين، فستان من الباييت الفضي مع خلفية من قماش التول الأسودـ، وقد زيّنت إطلالتها بمجوهرات من دار ميسيكا باريس Messika Paris.

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سلمى حايك Salma Hayek

الصورة من موقع wwd الإلكتروني



أطلّت الممثلة سلمى حايك إلى جانب زوجها يوم أمس وهي ترتدي فستاناً من توقيع دار غوتشي Gucci متلألئاً بدرجات الأزرق.



نور عريضة Nour Arida

الصورة من حساب theworldoffashion2 على انستغرام



مدوّنة الموضة نور عريضة Nour Arida سجّلت أيضاً حضوراً مميّزاً يوم أمس بإطلالتها من توقيع دار جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier، حيث اختارت فستاناً أسود طويلاً مع ياقة مميّزة مصنوعة من المعدن الذهبي.