فوائد الكركم.. للبشرة وفقدان الوزن وعلاج الاكتئاب والأمراض الجلدية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الكركم أو الكركمين يعد واحدًا من أكثر التوابل استخدامًا وشيوعًا داخل مختلف المطابخ حول بلدان العالم، وتتعدد فوائده الصحية وقيمه الغذائية المتنوعة، فضلًا عن كونه مكمل غذائي بشكل كبير، ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز فوائد الكركم، حسب موقع «healthline».

فوائد الكركم للبشرة

- يحتوي الكركم على مضادات الأكسدة ومكونات أخرى مضادة للالتهابات، وتوفر هذه الخصائص نضارة وبريقًا للبشرة.

- يساعد على إنعاش البشرة.

- عند مزجه مع كميات قليلة من الزبادي والعسل، فإنه يساعد على نعومة البشرة.

- يساعد على سرعة التئام الجروج من خلال تقليل الالتهابات والأكسدة.

- يقلل من استجابة الجسم للجروح الجلدية.

- يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على الأنسجة والكولاجين أيضًا.

- يمكن أن يساعد في علاج الصدفية، عن طريق التحكم في التوهجات والأعراض الأخرى.

- يساعد في علاج حب الشباب وأي ندبات جلدية ناتجة عنه.

- يعد فعالًا في علاج الجرب الجلدي.

- يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية الأخرى.

- يمكن أن يساعد في علاج الإكزيما والثعلبة والحزاز المسطح ومشكلات الجلد الأخرى.

فوائد الكركم مع الحليب

- تحفيز النوم بشكل أفضل.

- تعزيز مناعة الجسم.

- له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة وتجديد الشباب.

- يساعد على بناء العضلات.

- تنظيم مستويات السكر في الدم.

- مفيدًا بشكل خاص للأشخاص الذين يشعرون بالقلق أثناء النوم، والمساعدة على النوم المريح.

- يساعد على الحماية من السعال والبرد والإنفلونزا.

- يحسن عملية التوازن الهرموني.

فوائد الكركم للتخسيس

- بفضل خصائصه المضادة للالتهابات وإمكانات الكركم المضادة للسمنة التي يمكن أن تساعد في تقليل الانتفاخ بطريقة صحية.

- يثبط الالتهابات في خلايا الدهون والبنكرياس والعضلات.

- يساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع نسبة السكر في الدم، وحالات التمثيل الغذائي الأخرى.

- طريقة أخرى يساعد بها الكركم في إنقاص الوزن، وذلك عن طريق تنظيم مستويات السكر وزيادة منع مقاومة الأنسولين.

- يزيد الاستهلاك الآمن للكركم من إنتاج الصفراء الموجودة في المعدة، والصفراء عبارة عن عصير هضمي يساعد في استحلاب الدهون والتمثيل الغذائي.

فوائد الكركم مع الزنجبيل

- يساعد على إطالة العمر والقدرة على التحمل والتوازن.

- تم استخدام الكركم والزنجبيل لآلاف السنين كجزء من الطب الصيني التقليدي والطب الهندي القديم.

- يعمل على تحسين وظائف المخ وتقليل الالتهاب.

- يساعد في الهضم ويخفف الشعور بالغثيان.

- يستخدم الكركم والزنجبيل أيضًا في المقويات التقليدية المضادة للالتهابات.

تمتزج الأعشاب جيدًا معًا ويحتوي كلاهما على مركبات معروفة بأنها مضادة للالتهابات، ومع ذلك، فإن المكونات النشطة في كليهما مختلفة قليلاً، مما يتيح التأثير التكميلي لهاتين العشبتين اللذيذين معًا.

- يحتويات على نسب عالية من مضادات الأكسدة.

- التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- المساهمة في الوقاية من الإصابة بالسرطان.

- تعزيز وظائف الجهاز المناعي.

- مفيدًا في علاج مرض الزهايمر.

- يسهم في علاج الاكتئاب.

- علاج أمراض الشيخوخة والتقليل من ظهورها.