الامارات | أردني تبرع بكبده لإنقاذ حياة والده.. فتوفي الإثنان خلال أسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن أردني تبرع بكبده لإنقاذ حياة والده.. فتوفي الإثنان خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أثارت قصة وفاة أب و ابنه في محافظة اربد شمال الأردن حزن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نظراً لما عكسته القصة من علاقة متميزة وفريدة بين إبن ووالده.

وفي التفاصيل، وحسب موقع "رؤيا" سرد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قصة مؤثرة حصلت في مدينة اربد، حيث تعرض الوالد لمرض عضال أصابه في الكبد، وكان بحاجة ماسة لمتبرع لزراعة كبد بديلا لكبده الذي يبدو أنه تعرض للتلف بسبب ذلك المرض.

وبحسب مواقع التواصل، فإن الإبن لم يتردد بانقاذ حياة والده، وقرر أن يكون هو المتبرع لوالده بجزء من كبده لانقاذ حياته، وأجريت العملية لهما في أحد المستشفيات بعد إجراء الفحوصات الطبية كاملة.

إلا أن الفاجعة كانت بوفاة الوالد بعد العملية بفترة، ثم توفي ابنه الذي حاول انقاذ حياته بعده بأسبوع، وهو ما شكل صدمة لدى رواد مواقع التواصل، معتبرين ذلك بأنها قصة وفاء تجمع الأب بإبنه.

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