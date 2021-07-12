الامارات | تجربة مميزة بانتظار ضيوف مدن ياس الترفيهية

شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة مميزة بانتظار ضيوف مدن ياس الترفيهية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستقبل مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي ضيوفها بباقة متنوعة من أروع المرافق الترفيهية العالمية ، إلى جانب نخبة من المطاعم والمتاجر التي تلبي مختلف الفئات والأذواق، لتمثل بذلك الخيار الأمثل لقضاء أوقات وتجارب ترفيهية لا تنسى بصحبة العائلة والأصدقاء هذا الصيف.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وضعت مدن ياس الترفيهية وكلايم أبوظبي قائمة بأبرز 50 تجربة ترفيهية استثنائية تنتظر الضيوف في كل من عالم فيراري أبوظبي، وياس ووتروورلد أبوظبي، وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي.

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