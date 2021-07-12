بفستان باللون الفضي.. كاميلا كويلو تتألق في مهرجان كان السينمائي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت سيدة الأعمال الأمريكية ومدونة الأزياء والمكياج البرازيلية، كاميلا كويلو أثناء مشاركتها خلال فعاليات مهرجان كان بفستان طويل باللون الفضي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.