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بفستان باللون الفضي.. كاميلا كويلو تتألق في مهرجان كان السينمائي 2021

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

طلت سيدة الأعمال الأمريكية ومدونة الأزياء والمكياج البرازيلية، كاميلا كويلو أثناء مشاركتها خلال فعاليات مهرجان كان بفستان طويل باللون الفضي، كت وبدون أكمام، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من أقراط طويلة، وخاتم.

وتقام دورة المهرجان هذا العام مع مراعاة الإجراءات الاحترازية من فيروس ، ويخضع كل مشارك لاختبار الكشف كل 48 ساعة، ويقدم شهادة التطعيم بلقاحات تم إقرارها من قبل الاتحاد الأوروبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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