توقف عن تناولها فورا.. 8 أطعمة تسبب الصداع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع، ربما بسبب تناول بعض الأطعمة بالرغم من كونها صحية، لاحتوائها على عدد كبير من العناصر الغذائية والمعادن اللازمة لصحة الإنسان، إلا أن تناولها قد يسبب الشعور بالصداع، كما جاء في موقع "everydayhealth".

1- الشوكولاتة:

تشير الأبحاث التي تم تقديمها مؤخرًا في جمعية الصداع الدولية إلى أن الكاكاو قد يحمي الخلايا العصبية التي تسبب الصداع النصفي، ولكن 22 في المائة من المصابين بالصداع حددوا الشوكولاتة في قائمة الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي أو الصداع.

2- النبيذ الأحمر والمشروبات الكحولية:

يتم تضمين الكبريتات من ضمن المواد المستخدمة كمواد حافظة في النبيذ الأحمر في قائمة الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي، حيث يتسبب الكحول في أي مشروب في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف، وكلاهما قد يكون من مسببات الصداع.

3- القهوة:

تناول القهوة يمكن أن يسبب الصداع لبعض الأشخاص، وبما أن القهوة مدر للبول، فعند تناولها بكميات كبيرة، فإنها تسبب الجفاف وقد تزيد من الصداع.

4- بعض الأنواع من الجبن:

بعض أنواع الأجبان يمكن أن تسبب الصداع، وقد يكون ذلك بسبب مادة تسمى التيرامين التي تتشكل عندما تتحلل البروتينات الموجودة في الجبن بمرور الوقت، وكلما طال عمر الجبن، زاد عدد التيرامين، ومن أمثلة الأجبان التي تسبب الصداع ويجب تجنب تناولها الجبن الأزرق والسويسري والشيدر.

5- صلصة الصويا:

وجد أن الغلوتامات أحادية الصوديوم (MSG)، الموجودة في صلصة الصويا وكمضافات غذائية في العديد من الأطعمة الأخرى ، تسبب التقلصات والإسهال والصداع.

6- الكافيين:

الإفراط في تناول الكافيين قد يساهم في حدوث الصداع، لذلك ينصح بالتقليل من استهلاكه، ويوجد الكافيين في الشوكولاتة والكاكاو والشاي والكوكاكولا، وحتى في مسكنات الألم.

7- الموز:

يحتوي الموز على نسب عالية من العناصر الغذائية والفيتامينات المفيدة، وأبرزها البوتاسيوم، ولكن تناوله بكميات كبيرة يزيد من حدة الصداع.

8- اللحوم المصنعة:

النتريت المستخدم كمواد حافظة في حفظ اللحوم المصنعة مثل النقانق قد يوسع الأوعية الدموية ويؤدي إلى الصداع بعد تناوله.