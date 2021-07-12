درة تبهر متابعيها بإطلالة ناعمة في مهرجان كان السينمائي 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

شاركت الفنانة التونسية درة، متابعيها ومحبيها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، بصور من أحدث إطلالتها خلال مشاركتها أمس في حفل تشوبارد الذي أقيم على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته ال ٧٤.

وطلت درة بفستان باللون المخملي، بدون أكمام، مكشوفا من الاكتاف.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تسريحة المنسدل على الجانبين.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من: أقراط دائرية، وخاتم.

ويقام مهرجان كان السينمائي الدولي دورته الـ74 لعام 2021، بمشاركة النجوم وصناع السينما من 5 قارات حتى يوم 17 يوليو الجاري.