كورونا اليوم: تحذير من السلالات الجديدة.. و5 نصائح مهمة لمريض السكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

5 نصائح مهمة لمريض السكري

من الأهمية بمكان لمريض السكري في الوقت الحالي أن يحافظ على صحته وأمانه، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنهم اتخاذها أثناء الوباء والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وفقا لموقع timesofindia.

تناول الطعام بشكل صحي، ابق نشيطا، ابق رطبًا، إدارة مستوى التوتر، تناول جميع الأدوية التي وصفها لك الطبيب في الوقت المحدد.

عالم فيروسات يشدد على أهمية التطعيم ضد كورونا

أكد سيرغي نيتيسوف، رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية بجامعة نوفوسيبيرسك الروسية، أن الوقاية من "كوفيد -19" لا تتأتى من دون التطعيم إلا بارتداء بدلة رواد الفضاء.

وشدد العالم المتحصص، عضو الأكاديمية الروسية للعلوم على أن الشخص إذا أراد حماية نفسه من "كوفيد – 19" من دون الالتزام بارتداء قناع ومن دون تطعيم، فما عليه إلا ارتداء بدلة رواد الفضاء، وفقا لروسيا اليوم.

تحذير من السلالات الجديدة

تطرق فلاديمير تشولانوف، كبير أخصائيي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، إلى مخاطر ظهور سلالات جديدة من فيروس كورونا المستجد أكثر عدوانية.

وشدد نائب مدير المركز الوطني للبحوث الطبية الخاصة بأمراض الرئة والأمراض المعدية، كبير المتخصصين في وزارة الصحة الروسية للأمراض المعدية، البروفيسور فلاديمير تشولانوف، على أنه ما من فائدة للفيروس في قتلنا، بل من المهم له أن ينتشر بشكل أسرع، لافتا إلى أنه يجب "تبديد الأسطورة القائلة بأنه فيروس آمن"، وأوضح أن "معدل الوفيات من كوفيد- 19 أعلى عشر مرات من الإنفلونزا. وقد توفي بالفعل أكثر من أربعة ملايين شخص بسبب هذا المرض في العالم، بالإضافة إلى ذلك، يتميز كوفيد – 19 بمضاعفات متأخرة نواجهها بشكل متزايد"، وفقا لروسيا اليوم.