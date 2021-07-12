لطلاب ثانوي.. إليك بعض الأطعمة لتدعيم صحة الذاكرة والدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تلعب الأطعمة التي تتناولها دورًا مهما في الحفاظ على صحة عقلك، وتحسين مهام عقلية معينة، مثل الذاكرة والتركيز، خاصة في فترة الامتحانات.

وتشهد هذه الفترة امتحانات الثانوية العامة، وفي إطار ذلك نستعرض لكم أبرز الأطعمة التي يمكن أن تدعم صحة الذاكرة والدماغ، وفق ما أورد موقع "healthline".

1. الأسماك الدهنية

يشمل هذا النوع من الأسماك السلمون، والتونة، والرنجة والسردين، وكلها مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

ويتكون حوالي 60 ٪ من الدماغ من الدهون، ويستخدم عقلك أوميجا 3 لبناء خلايا المخ والأعصاب، ما قد يعزز التعلم والذاكرة.

2. العنب البري

يقدم العنب البري الأنثوسيانين، وهي مجموعة من المركبات النباتية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، التي تساعد في تحسين الاتصال بين خلايا الدماغ، وبالتالي تدعيم الذاكرة.

3. الكركم

قد يساعد مركب الكركمين الموجود في الكركم، في تحسين الذاكرة لدى الأشخاص المصابين بمرض الزهايمر.

كما يساهم السيروتونين والدوبامين، في تحسين الحالة المزاجية، ووجدت إحدى المراجعات أن الكركمين يمكن أن يحسن أعراض الاكتئاب والقلق.

4. البروكلي

يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين K، وهذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون ضروري لتكوين الشحميات السفينغولية، وهو نوع من الدهون معبأ بكثافة في خلايا الدماغ.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على عدد من المركبات التي تمنحه تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، مما قد يساعد في حماية الدماغ من التلف.

5. الشوكولاتة الداكنة

تحتوي الشوكولاتة الداكنة ومسحوق الكاكاو على عدد قليل من المركبات المعززة للدماغ وللذاكرة، بما في ذلك مركبات الفلافونويد والكافيين ومضادات الأكسدة.

6. القهوة:

يمكن أن يساعد مكونان رئيسيان في القهوة هما: الكافيين ومضادات الأكسدة في دعم صحة الدماغ، عن طريق:

- زيادة اليقظة: يحافظ الكافيين على تنبيه عقلك عن طريق منع الأدينوزين، وهو مرسال كيميائي يجعلك تشعر بالنعاس.

- تحسين الحالة المزاجية: قد يعزز الكافيين أيضًا بعض الناقلات العصبية التي تشعرك بالسعادة، مثل السيروتونين.

- تركيز حاد: وجدت إحدى الدراسات أنه عندما شرب المشاركون قهوة الصباح أو كميات أقل على مدار اليوم، كانوا أكثر فاعلية في المهام التي تتطلب التركيز.

7. البرتقال

يعد البرتقال من الفواكه المهمة لصحة الدماغ، نظرًا لأن فيتامين سي عامل رئيسي في منع التدهور العقلي، ومحاربة الجذور الحرة التي يمكن أن تتلف خلايا الدماغ.

وفقًا لإحدى الدراسات، ارتبط وجود مستويات أعلى من فيتامين سي في الدم، بتحسين المهام التي تتطلب التركيز والذاكرة والانتباه وسرعة القرار.

8. البيض

يعتبر البيض مصدرًا جيدًا للعديد من العناصر الغذائية المرتبطة بصحة الدماغ وتدعيم الذاكرة، بما في ذلك الفيتامينات B6 وB12 والفولات والكولين.

ويعتبر الكولين من المغذيات الدقيقة المهمة التي يستخدمها جسمك لإنتاج أستيل كولين، وهو ناقل عصبي يساعد على تنظيم الحالة المزاجية والذاكرة.

9. الشاي الأخضر

كما هو الحال مع القهوة، فإن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يعزز وظائف المخ، بالإضافة إلى يساهم في تحسين اليقظة والأداء والذاكرة والتركيز.

كما يحتوي أيضا على L-theanine، وهو حمض أميني يمكنه عبور الحاجز الدموي الدماغي وزيادة نشاط الناقل العصبي GABA ، مما يساعد على تقليل القلق ويجعلك تشعر بمزيد من الاسترخاء.