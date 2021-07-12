منها الماء المنقوع.. 8 طرق مدهشة للبقاء رطبا خلال فصل الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع موسم الصيف وارتفاع درجة الحرارة التى تؤثر سلبًا على صحتك، يفرط الكثيرين في استهلاك العصائر بأنواعها، ما يؤدي إلى مشاكل خطيرة، إلى جانب التسبب في الجفاف في عدة أماكن، يعاني الناس من مشاكل صحية مثل حروق الشمس والجفاف أيضًا.

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، تسببت الحرارة الشديدة في وفاة 7415 شخصًا بين عامي 1999 و2010، وهذا أمر مثير للقلق بالفعل، ليعد البقاء رطبًا أكثر أهمية من أي وقت مضى، وفي هذا الإطارهناك الكثير من الأمور التي يجب أن تبقى رطبًا أكثر من مجرد الحذر وهذا هو بالضبط ما سنناقشه، وفقًا لتقرير نشره موقع timesofindia.

-لا تشرب فقط كل الماء

حوالي 20٪ من استهلاكنا للمياه يأتي من الأطعمة الغنية بالمياه، الخيار والكرفس والفجل والطماطم والقرنبيط والفلفل والبطيخ والقرنبيط والسبانخ والفراولة والجريب فروت ليست سوى عدد قليل من الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، كلها مكونة من 90٪ ماء أو أكثر.

-ليست كل المشروبات مفيدة لك

إنها حقيقة غير معروفة أن بعض المشروبات تسبب لك الجفاف، ويتم إلقاء اللوم على القهوة والمشروبات الغازية السكرية، وكذلك عصير الليمون والشاي الحلو ومشروبات الطاقة والعصائر والحليب المنكه، فهي تحتوي على نسبة عالية من السكر والملح والمواد الأخرى التي تسبب فقدان الأنسجة للماء، لذا ضع في اعتبارك استبدال بعضها بشكل منتظم أو إعادة ترطيبها بمياه إضافية بعد كل مشروب مجفف.

-الاستحمام على البارد

الحرارة تسبب لنا الكثير من التعرق، وبالتالي فقدان المزيد من الماء، على الرغم من أن الاستحمام البارد لا يرطب أجسادنا حقًا، إلا أنه بالفعل يبرد أجسامنا في هذا الطقس الحار ويمنعنا من التعرق كثيرًا وفقدان الماء، كما أنها تهدئ عضلاتنا وتحسن أفكارنا.

-جرب الماء المنقوع

أضف القليل من الإضافات السهلة إلى الماء لجعله أكثر تشويقًا، بدون مواد تحلية صناعية أو مواد حافظة، يعمل الليمون الحامض والبرتقال والتوت والليمون والنعناع والخيار والفواكه الأخرى على تعزيز النكهة، فقد يساعدك هذا أيضًا في شرب المزيد من الماء أكثر من المعتاد، ولقد حظيت هذه الممارسة المتمثلة في غرس الماء بالفواكه بالكثير من الاهتمام في السنوات القليلة الماضية.

-جوز الهند

يجب أن تجرب شرب ماء جوز الهند، نظرًا لأن هذا المشروب الغني بالمعادن يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم والصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، فإنه يحل بسرعة محل السوائل المفقودة والإلكتروليتات الناتجة عن الإجهاد والطقس الحار، ويفضل ماء جوز الهند على عصير الفاكهة، ويحتوي عصير الفاكهة على سعرات حرارية وسكريات مضافة أكثر من ماء جوز الهند، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

-مكونات الإفطار.. دقيق الشوفان وبذور الشيا

الشوفان يتمدد أثناء امتصاصه للماء، فسوف تحصل على وجبة لذيذة بالإضافة إلى الكثير من السوائل، وستحصل على المزيد من الماء بمجرد تناول دقيق الشوفان إذا أضفت بذور الشيا أو التوت الأزرق أو الفراولة، كما أنها تمتص الماء وستبقيك مشبعًا حتى وقت الغداء.

-تحقق من وجود علامات

هل تعاني من بشرة جافة أو متهيجة أو ملتهبة أو متهيجة أو حساسة؟ هذه من أعراض الجفاف، هل لديك صدا، أو تشعر بالدوار أو التعب، هذه هي أيضا مؤشرات، ويعد لون البول مقياسًا جيدًا لكمية المياه التي تحتاجها ويمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض إذا كنت تعاني من الجفاف، يجب أن يكون البول نظيفًا وأصفر فاتح، من الممكن أن تكون مصابًا بالجفاف إذا كان لونه أغمق.

-اشرب المزيد من الماء

النظام الأكثر بساطة وسهولة في المتابعة هو شرب الماء على فترات دورية والحفاظ على مستوى جيد منه في جسمك في جميع الأوقات خلال فصل الصيف.