كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 05:38 مساءً - القرمز هو حجر أسود اللون، يمكن استخدامه في صباغة الشعر بعدة ألوان، كالأحمر والبنفسجي والأخضر والعنابي، وغيرها.

ويستخرج القرمز من شرنقات حشرة القرمز الجافة التي تتواجد على أشجار البلوط، ويتواجد بكثرة في كل من تركيا، واليونان، وإيران، وعدة مناطق أخرى في العالم.

وخلال السطور التالية؛ يستعرض لك "الخليج 365. نت" طريقة استخدام القرمز للشعر، يمكن اتباعها إذا كنت ترغبين في الحصول على إطلالة أنيقة وجذابة، بصبغة شعر تناسب مختلف الأوقات والمناسبات.



أولاً: مكونات صبغ الشعر بالقرمز

استخدام القرمز للشعر



قبل صبغ الشعر بالقرمز، عليك توفير عدة مكونات لاستخدامهم ومنها:

ملعقة كبيرة من القرمز المطحون.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف كوب من الماء.

ملعقتان من بودرة سحب اللون.

ملعقة كبيرة من حمام زيت حسب المتوفر لديك.

4 ملاعق هيدروكسايد (تركيز 40%).

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ثانياً: طريقة استخدام القرمز للشعر

طريقة استخدام القرمز للشعر



في وعاء صغير؛ قومي بمزج القرمز المطحون مع النشا.

أضيفي نصف كوب من الماء القرمز والنشا، ومزجها ببعض، حتى يصبح الخليط كثيف القوام.

اتركي الخليط بضع دقائق، ثم أضيفي إليه حمام الزيت، وامزجيها حتى تتجانس المكونات جيداً.

امزجي بودرة سحب اللون مع الهيدروكسايد، ثم ضعيها على خصلات الشعر بلطف شديد، وعليك الحرص عند وضعها أن تتجنبي جذور الشعر، والانتظار بضع دقائق، لسحب اللون تماماً، ووصول لون خصلات الشعر لدرجة الأصفر.

اغسلي شعرك جيداً من بودرة سحب اللون والهيدروكسايد، وجففيه تماماً.

ضعي خليط القرمز المطحون والنشا على شعرك، مع تجنب الجذور أيضاً، وانتظري حتى تحصلي على درجة اللون الذي ترغبين به.

اغسلي شعرك جيداً من القرمز، ثم ضعي حمام الزيت المتوفر لديك، واتركيه ساعتين على الأقل، ثم اغسلي شعرك مرة أخرى، وبذلك تكونين قد حصلتِ على صبغة الشعر بالقرمز.

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ثالثاً: فوائد القرمز للشعر

القرمز للشعر



للقرمز عدة فوائد للشعر، ومنها:

إخفاء شيب الشعر.

يعتبر من المستحضرات التجميلية للشعر، ويعطي جاذبية وأناقة لمن يطبقه.

يساهم في تغذية الشعر وترطيبه، خاصة عند وضع الزبادي وزيت الزيتون لشعرك بعد الصبغة.

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