أفضل الخيارت غير الجراحية للتخلص من التجاعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 05:38 مساءً - تعتقد كثيرات من النساء أن البشرة المشدودة الخالية من التجاعيد يجب أن تسير جنباً الى جنب مع مبضع جراحي التجميل، لكن في الواقع هناك عدد كبير من الخيارات غير الجراحية التي تعد فعالة في مكافحة علامات التقدم في السن على البشرة، بدءاً بالتقشير الكيميائي المنزلي مروراً بالليزر والفيلر وصولاً الى إبر الميكرونيدلينغ... وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل الخيارات غير الجراحية للتخلص من التجاعيد.

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التقشير الكيميائي في المنزل

GlyPro AHA Resurfacing Peel



قبل حجز موعد مع اختصاصي التجميل أو طبيب الأمراض الجلدية، اعلمي أن هناك خياراً آخر يمكنك القيام في المنزل، وهو التقشير المنزلي الذي يعد آمناً جداً على البشرة. بإمكانك مثلاً استخدام GlyPro AHA Resurfacing Peel، فهو مقشر طبي آمن للاستخدام في المنزل وفعال جداً في التخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة.



إبر الميكرونيدلينغ

إبر الميكرونيدلينغ للتخلص من التجاعيد



تعد هذه الإبر أحد أكثر الأساليب الطبيعية لمكافحة شيخوخة البشرة، لأنها تستخدم بلازما دم المرضى للحصول على نتائج مذهلة، وهي تحدث إصابات دقيقة في الجلد تؤدي الى تجدد الخلايا، وزيادة إنتاج الكولاجين، وإعادة بناء النسيج الضام، كون هذه الإبر تحتوي على عوامل نمو قوية تحفز تكوين الكولاجين مباشرة من الدم، وتعمل هذه العوامل بدورها على شفاء وتجديد الأنسجة السليمة والشابة في الجلد، مما يحسن من ملمس البشرة وندبات حب الشباب السطحية وتقليص حجم المسامات الكبيرة، والتخفيف من الخطوط الدقيقة.



الفيلر

الفيلر لبشرة ممتلئة



يتم حقن الفيلر في طبقة الجلد من أجل تصحيح طيات الوجه المتوسطة الى الشديدة، مثل الطيات الأنفية الشفوية، وتصحيح عيوب محيط منتصف الوجه المرتبطة بالتقدم في السن. تستمر نتائج الفيلر ما بين ستة و12 شهراً، وذلك اعتماداً على كمية الحشو المستخدمة.



علاجات الجلد بالليزر

العلاج بالليزر لشد البشرة



توجد مجموعة متنوعة من علاجات الجلد بالليزر، إلا أن الـFraxel هو العلاج بالليزر الأكثر شعبية، فهو يساعد في استعادة البشرة لمظهرها الشاب، من خلال إعادة الجلد الى قوامه الأصلي المثالي. كما يعمل على تنعيم البشرة وتقليص حجم المسامات الواسعة، وإزالة البقع البنية والسوداء وندبات حب الشباب والندبات الجراحية، ومعالجة فرط التصبغ، والتقليل من الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

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