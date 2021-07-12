لا للبقع البرتقالية مع أفضل المسمرات الذاتية للبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 05:38 مساءً - ارفعي يدك إذا كنت من النساء اللواتي تعرّضن لمشاكل جمالية عند استخدام مستحضر التسمير الذاتي! بالطبع كثيرات هن وأنا واحدة منهن، فأحياناً نختار المستحضر الخاطىء أو نضعه بطريقة غير صحيحة فنشوه لون وشكل بشرتنا.

ونحن نعلم أن هناك العديد من النساء يرغبن في الحصول على لون برونزي من دون التعرّض لأشعة الشمس، لهذا تجدين أدناه مستحضرات التسمير الذاتي بتركيبة مميزّة تخلصك من جميع المشاكل التي عانيت منها في السابق، والتي لن تترك على بشرتك أي بقع برتقالية اللون، طالما أنك اتبعت الإرشادات والنصائح الأساسية لتطبيقها وهي بتقشير بشرة جسمك أولاً ثم وضع المستحضر على قفازات خاصة تمسحين به بشرة جسمك بطريقة دائرية، وبعدها يمكنك أن تستمتعي بحرية قضاء وقتك والقيام بشيء آخر غير البحث عن "كيفية إزالة السمرة الذاتية القديمة".

ملاحظة: يتلاشى اللون الأسمر بعد أسبوع وتعود بشرتك إلى لونها الطبيعي من دون ضرر.

نقدّم لك هنا أفضل العلامات التجارية التي أطلقت مستحضرات تسميرية بصيغ متطورة وعالية التقنية تم تصميمها خصيصًا لمنحك توهجًا رائعًا لن يتمكن الناس من معرفة أنه مصطنع. فاستعدي للحصول على بشرة برونزية تماماً كالتي تحلمين بها.

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Sisley Self Tanning Hydrating Body Skin Careمسمّر من سيسلي

sisley Self Tanning Hydrating

مسمّر من كلارنس Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster

Clarins Radiance-Plus Golden Glow Booster

مسمّر من تارت Tarte Brazilliance Express Deep Foaming

Tarte Brazilliance Express Deep Foaming

مسمّر من مارك جايكوبس Marc Jacobs Glow Away Bronzing Coconut Body Stick

Marc Jacobs Glow Away Bronzing Coconut Body Stick

مسمّر من لوريال Loreal Sublime Tanning Milks

Loreal Sublime Tanning Milks

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