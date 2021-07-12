كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 05:38 مساءً - تحرص كل أم على اختيار تسريحة شعر جذابة ولافتة لابنتها في عيد الاضحى. ومع التنوّع في موديلات تسريحات الشعر الخاصة بالبنات، بات من السهل تبني ما يلّبي رغباتك ويرضي ذوقك. فما عليك سوى اختيار إحدى أجمل تسريحات شعر بنات لعيد الاضحى 2021 التي ييستعرضها لك "الخليج 365.نت" في الصور الآتية:

تسريحات شعر بنات لعيد الاضحى 2021

أجمل موديلات تسريحات شعر بنات لعيد الاضحى 2021

إليك، مجموعة من أبرز تسريحات شعر بنات لعيد الاضحى 2021، تناسب جميع أنواع الشعر سواء الناعم أو المجعّد.



تسريحة الشعر الطويل المموج

تسريحة شعر تمنح إبنتك إطلالة بريئة في عيد الاضحى المبارك

من أسرع وأسهل التسريحات التي يمكن القيام بها، فهي تسريحة شعر رائعة ومذهلة مع غرّة جانبية طويلة، تناسب الشعر الطويل والناعم. تعتمد في تصفيفها على خصلات شعر مموّجة. وتمنح إبنتك إطلالة بريئة في عيد الاضحى المبارك وتجعلها تبدو أكثر تميّزاً، خاصة مع تزيينها بالأكسسوارات البرّاقة، المطبّعة والملوّنة وفقاً لملابسها.

تابعي المزيد: تسريحات شعر للبنات



تسريحة الشعر المسحوبة الى الخلف

تسريحة الشعر المسحوبة الى الخلف مزينة باكسسوار ناعم

لإطلالة ناعمة لابنتك، تناسب الاجواء الصيفية الحارة في الصيف، اعتمدي هذه التسريحة السهلة والبسيطة للشعر القصير. تمتاز هذه التسريحة بسهولة تنفيذها وهي تُناسب جميع أنواع الشعر الكيرلي والناعم والطويل والقصير. ولاضفاء لمسات من الجاذبية على هذه التسريحة، زينيها باكسسوار ناعم ولافت كمشبك أو زهرة ناعمة.



تسريحة الكعكة المبعثرة

تسريحة شعر الكعكة المبعثرة للبنات

إذا كنت ترغبين بإبقاء شعر إبنتك منسدلاً وفي الوقت نفسه إضفاء لمسة متفرّدة على إطلالتها، ستكون تسريحة الشعر هذه مناسبة لها تماماً في عيد الأضحى المبارك، وتُعتبر من أكثر موديلات الشعر الرائجة، وأيضاً من التسريحات الناعمة التي يمكن اعتمادها في العيد لاطلالة عفوية ولافتة.



تسريحة الكعكة المنخفضة

تسريحة الكعكة المنخفضة للشعر الناعم والخفيف

إذا كانت إبنتك صاحبة شعر خفيف وناعم، ستستمتع حتماً بهذه التسريحة لإضفاء لمسة من الرقيّ والأناقة على إطلالتها في عيد الأضحى المبارك، تليق تسريحة الكعكة المنخفضة بالشعر الأملس والمجعد على حدّ سواء، ولأي فتاة ترغب بالحصول على تسريحة بسيطة وأنيقة.

تابعي المزيد: للبنات.. 5 تسريحات رائعة للشعر بطريقة الضفائر



تسريحة الضفائر

تسريحة الضفائر للبنات

تُعتبر هذه التسريحة من أبسط وأسهل تسريحات البنات، فهي برغم بساطتها إلا أنّها تضفي مظهراً جذاباً. وتحتل مكاناً واسعاً على منصات العروض، بستايلات مختلفة منها على هيئة ذيل حصان ومنها مرفوعة ومنها تزيين الشعر بأسلوب ناعم، لا تترددي بإختيارها لتتألق إبنتك بتسريحة شعر لطيفة وعصرية في عيد الأضحى المبارك 2021.



نصائح للعناية بشعر البنات

استعمال فرشاة أو مشط بأسنان واسعة لتمشيط شعرهنَّ لحمايته من التكسّر، والحرص على البدء بأطراف الشعر وصولاً إلى الجذور مع الحرص على ربط الجزء الذي تمّ تمشيطه، كي يتسنى التركيز بتمشيط القسم التالي من الشعر، ويُمكن الاستعانة بمقدار قليل من الزيت لتسهيل عملية تمشيط الشعر حسب الحاجة.

استعمال أربطة الشعر المرنة، لا سيما عند ربط ذيل الحصان أو الضفائر، والابتعاد عن استعمال الأربطة المطاطيّة التي تضّرُ الشعر، وتُساهم بتكسّره.

الابتعاد عن شدّ شعرهنَّ؛ لئلا يتساقط، ويُسبب مرض الثعلبة.

تغيير أنماط تسريحاتهنَّ من وقتٍ إلى آخر؛ لئلا تظهر أماكن من الشعر خاليّة منه، وحفاظاً على الشعر من التساقط.

يُوصى باستعمال الحرارة على شعرهنَّ بدرجةٍ مُنخفضةٍ.

يُنصح بإلزامهنَّ بارتداء قُبعة واسعة الأطراف لحماية الشعر من أشعة الشمس.

يُنصح بغسل شعرهنَّ إن كان دهنياً بالشامبو، وإن كان جافاً بالماء جيّداً بعد ممارسة رياضة السباحة؛ لئلا يتضرر الشعر.

يوصى بغسل شعرهنَّ كل 7 إلى 10 أيام باستخدام شامبو مرطب، أو شامبو تكون درجة حموضته 5، وذلك للحفاظ على لمعان الشعر الطبيعي.

يُفضل اختيار نوع المرطب بناء على نوع شعرهنَّ، فمثلاً، إذا كانت تمتلك شعراً جافاً جداً، فيفضل استخدام بلسم عميق للشعر، بعد الاستحمام، أو مرة واحدة في الشهر بحسب حالة الشعر، إذ يمكن توزيعه وتركه على الشعر لمدّة 15 دقيقة قبل غسله بالماء، أما الشعر المجعد، أو المتشابك، فيمكن استخدام مرطب يومي، بحيث يستخدم ولا يغسل عن الشعر، لأنّه يعمل على تفكيك تشابكه، ويظهره ناعماً.

تابعي المزيد: تسريحات شعر بالجل للبنات