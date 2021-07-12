فوائد الجنزبيل.. قدرة قوية على التخسيس وعلاج طبيعي لنزلات البرد

القاهرة - سمر حسين - صحة

فوائد الجنزبيل متعددة بالنسبة لتناوله كمشروب صحي ساخن، إذ أنه من الأعشاب الأكثر شهرة حول العالم، ويحتوي على المركب النشط «جينجيرول» المعروف بخصائصه العلاجية الملحوظة، كما أنه مفيد في حالات إنفلونزا البرد وإنقاص الوزن أيضًا، وغيرهما.

وفي التقرير التالي يرصد «هن» عدد من الفوائد الصحية المتعلقة بتناول الجنزبيل، سواء بمفرده أو بإضافة الليمون والعسل، وأيضًا الفوائد التي تختلف حسب أوقات محددة لتناوله، بحسب عدد من المواقع منها «هيلث لاين» و«تايمز أوف إنديا».

فوائد الجنزبيل بالعسل والليمون

يمكن المزج بين الجنزبيل والعسل والليمون، ليكن من المشروبات ذات الفوائد المتعددة الخاصة المرتبطة بتحسين حالة مرضى القلب، وتقليل خطر الإصابة بفرط شحميات الدم من خلال التقليل من مستوى الدهون.

وفي إحدى الدراسات العلمية، التي أوضحت أن فوائد الجنزبيل بالعسل والليمون منها أيضًا خفض من مستويات الدهون الثلاثيّة في الدم، والبروتينات الدهنية المنخفضة الكثافة جدًا، والكوليسترول الكلي، وأيضًا بالإضافة رفع من مستوى البروتين الدهني مرتفع الكثافة.

فوائد الجنزبيل على الريق

يمكن أيضًا تناول الجنزبيل على الريق، وهو ما يعود على الجسم بفوائد صحية مختلفة أيضًا منها، علاج الغثيان الصباحي، لاحتوائه على مركبات تعمل بطريقة مماثلة للأدوية المضادة للغثيان، مما يساهم في التغلب على الغثيان الصباحي، بحسب موقع «هيلث لاين».

ويعمل أيضًا على تسكين آلام العضلات الناتج عن ممارسة الرياضة في المساء، خاصة أن حدته تزيد في الساعات الأولى من الصباح، لذلك ينصح بتناول الجنزبيل على الريق، لأنه يساعد على استرخاء العضلات ومكافحة الالتهابات.

يعزز أيضًا من تحسين حركة الأمعاء ويسهل من عملية الهضم وتقليل فرص الإصابة بالاضطرابات الهضمية باقي اليوم، وأيضًا من فوائد تناوله على الريق هي تخفيف أعراض الدورة الشهرية، لاحتوائه على مركبات تساعد على خفص هرمون البروستاجلاندين، مما يساعد على تخفيف أعراض الدورة الشهرية المزعجة.

فوائد الجنزبيل للتخسيس

يحتوي الجنزبيل على مركبات تعمل على تحفيز الأنشطة البيولوجية، وتحارب خصائص الجنزبيل المضادة للأكسدة الجذور الحرة، وبالتالي تمنع الالتهاب والإصابة بالأمراض، ويعمل الجنزبيل على تخسيس وإنقاص الوزن، من خلال إعطائه الشعور بالشبع لفترة طويلة.

ويحسن الجنزبيل من عملية الجهاز الهضمي، للحفاظ على الوزن الصحي، ويساعد ذلك في تحسين عملية الأيض أو حرق الدهون والحفاظ على عملية الهضم في مسارها الصحيح.

ويمكنك غلي كوب واحد من الماء، وإضافة نصف ملعقة صغيرة من الجنزبيل المبشور، ثم ترك الخليط لمدة 10 دقائق على الأقل، ثم استخدام مصفاة لصب الخليط في الكوب، ويمكنك إضافة الليمون للحصول على نكهة إضافية وفوائد صحية.

فوائد الجنزبيل والقرفة

يمكن أيضًا معالجة الكثير من الأمراض من خلال تناول مشروب الجنزبيل والقرفة، منها معالجة نزلات البرد، إذ أن القرفة تساعد على الحد من التهاب الحلق، لأن له خصائص مضادة للبكتيريا، وأيضًا يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الفم، وحماية من الجراثيم، ويساعد في منع أمراض اللثة وتسوس الأسنان.