فوائد الزنجبيل.. يساعد على فقدان الوزن ويحمي من بعض أنواع سرطان

القاهرة - سمر حسين - صحة

الزنجبيل هو مشروب ساخن يلقى رواجا واسعا بين الأعشاب والمشروبات بشكل عام، نظرا لفوائده الصحية المتعددة، فضلا عن سهولة تحضيره مع العديد من الأعشاب والمواد الأخرى، التي تعزز من العمليات الحيوية لأعضاء الجسم المختلفة.

والزنجبيل هو نبات مزهر جاء منشأه الأصلي في جنوب شرق آسيا، حيث أنه في الأصل أحد التوابل شائعة الاستخدام في العديد بلدان العالم، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بالكركم والهيل والخولنجان.

يستخدم الجزء الموجود تحت الأرض من جذع نبتة الزنجبيل في التوابل، إذ يتم استخدامه طازجًا أو مجففًا أو مسحوقًا أو كزيت أو مشروب، كما يُضاف أحيانًا إلى الأطعمة المصنعة ومستحضرات التجميل.

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز فوائد الزنجبيل حسب موقع «healthline».

فوائد الزنجبيل للتخسيس

- يحتوي الزنجبيل على مركبات تحفز العديد من الأنشطة البيولوجية في جسمك عند تناوله.

- يساعد الزنجبيل في منع تلف القلب والأوعية الدموية والآثار الجانبية الأخرى لزيادة الوزن.

- يساهم في تقليل نسبة دهون البطن والخصر.

فوائد الزنجبيل والليمون قبل النوم

- يعمل كمثبط للشهية.

- يحتوي على نسب عالية من فيتامين «سي».

- يحافظ على رطوبة الجسم.

يعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة.

- يحسن الجهود في إنقاص الوزن.

فوائد الزنجبيل المطحون

- يساعد في مكافحة الالتهابات.

- يمنع نمو العديد من أنواع البكتيريا المختلفة.

- فعال بشكل كبير ضد بكتيريا الفم المرتبطة بالتهاب اللثة والتهاب دواعم السن.

- يمكن أن تساعد في علاج عسر الهضم المزمن.

فوائد الزنجبيل وأضراره

فوائد

- قد يحسن وظائف المخ ويقي من الإصابة بمرض الزهايمر.

- تشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات، إلى أن مضادات الأكسدة والمركبات النشطة بيولوجيًا في الزنجبيل يمكن أن تمنع الاستجابات الالتهابية التي تحدث في الدماغ.

- تبين أن الجرعات اليومية من مستخلص الزنجبيل، تعمل على تحسين وقت رد الفعل والذاكرة العاملة.

- يحتوي على مادة قد تساعد في الوقاية من السرطان.

- يساعد في مقاومة كل من سرطان القولون والمستقيم والكبد.

- قد يكون فعالًا ضد سرطان الثدي وسرطان المبيض أيضًا.

- قد يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

- يحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- قد يقلل بشكل ملحوظ من آلام الدورة الشهرية.

- قد يقلل بشكل كبير من نسبة السكر في الدم.

- يساعد في علاج هشاشة العظام.

- مزيجًا من الزنجبيل الموضعي والمستكة والقرفة وزيت السمسم، يمكن أن يساعد في تقليل الألم والتصلب لدى الأشخاص الذين يعانون من التهاب المفاصل في الركبة.

أضراره

- يسبب الزنجبيل آثارًا جانبية خفيفة، بما في ذلك حرقة المعدة والإسهال والتجشؤ وعدم الراحة العامة في المعدة.

- زيادة نزيف الدورة الشهرية أثناء تناول الزنجبيل.

- عند وضعه على الجلد، قد يسبب تهيجه لبعض الناس.

- هناك بعض القلق من أن الزنجبيل قد يزيد من خطر النزيف.

- قد تؤدي الجرعات العالية من الزنجبيل إلى تفاقم بعض أمراض القلب.

- الزنجبيل قد يبطئ تخثر الدم.

- قد يسبب الزنجبيل نزيفًا إضافيًا أثناء الجراحة وبعدها.