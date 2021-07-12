الامارات | هذا النوع من الأطعمة يقلل خطر الإصابة بكورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن هذا النوع من الأطعمة يقلل خطر الإصابة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوصت اختصاصية التغذية الروسية الدكتورة مارينا ماكيشا، بتناول مجموعة من الأطعمة التي تحسن مناعة الجسم أثناء جائحة فيروس “كورونا”.

وقالت ماكيشا، في تصريح لموقع “أورا” الروسي: “للحفاظ على مناعة جيدة، نحتاج إلى نظام غذائي متنوع ومتوازن. وفي البداية، يجب أن يحتوي النظام الغذائي على المنتجات التي تزود جسم الإنسان بالبروتين، لأن الأجسام المضادة تتكون من البروتين، وتشكل عامل مناعة”.

وفي وقت سابق، نصح المدير العلمي لمركز البحوث الفيدرالية للتغذية والتكنولوجيا الحيوية، فيكتور توتليان، المرضى المصابين بفيروس “كورونا” باستبدال اللحوم بالأسماك ومنتجات الألبان في نظامهم الغذائي.

وأشار توتليان إلى أنه يوصى بالالتزام بهذا النظام الغذائي أثناء المرض وخلال فترة النقاهة.

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