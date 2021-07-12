فوائد الشاي الأخضر.. مشروب ساحر للبشرة ويحسن الصحة ويقي من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - صحة

الشاي الأخضر من المشروبات الساخنة التي تتمتع بفوائد طبيعية متعددة، لعل أبرزها المساعدة في إنقاص وزن الجسم، لكن توجد أيضًا فوائد أخرى مقترنة بهذا المشروب السحري، الذي لا يستغرق تحضيره سوى دقائق قليلة، ويمكن تناوله مرتين في اليوم واستبداله بالشاي الأحمر، إذ يعود على الجسم بفوائده المتعددة، ويصبح من العادات الإيجابية المرتبطة بالشخص.

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، الفوائد المتعددة لتناول مشروب الشاي الأخضر، في أكثر من محور مختلف، والأوقات المناسبة أيضًَا، لتناول الشاي الأخضر، كما أنه يمكن تناوله بإضافات مختلفة مثل الليمون.

فوائد الشاي الأخضر بعد الأكل

من الأوقات المناسبة لتناول الشاي الأخضر، تكون بعد تناول الطعام، خاصة الوجبات الدسمة والكبيرة، إذ يقلل من فرص الإصابة باضطراب في المعدة، يحسن من نسبة زيادة الكولسترول الجيد، ويخفض فرص التعرض للسيئ منه.

ومن الفوائد الشائعة أيضًا هو المساعدة على حرق نسبة الدهون بشكل كبير، مما يساهم بشكل جيد في إنقاص الوزن، بحسب ما نشرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

فوائد الشاي الأخضر قبل النوم

المواعيد المناسبة أيضًا لتناول الشاي الأخضر تكون قبل النوم، إذ يمد الجسم بفوائد صحية أخرى، منها التخلص من السموم التي توجد في الجسم والحماية من عدد من الأمراض، كما أنه يساهم في الوقاية من الإنفلونزا ونزلات البرد، لما يحتوي عليه من مضادات الأكسدة القوية ومضادات الجراثيم.

ومن الفوائد أيضًا التي يمد بها الشاي الأخضر الجسم، إذ تم تناوله قبل النوم، هو المساعدة في استرخاء الجسم والحصول على الهدوء، لأنه يحتوي على نسبة قليلة من الكافيين الذي يساعد في تحسين عمل الدماغ، كما أنه يحتوي على أحماض أمينية، تساعد في الحماية من التعرض للقلق والتوتر والأرق.

فوائد الشاي الأخضر بالليمون

يمكن إضافة الليمون مع الشاي الأخضر، ويعطي هذا المزيج فوائد متعددة أيضًا للجسم، بحسب ما ذكره موقع «هيلث لاين».

الوقاية من مرض السكر

يساعد الشاي الأخضر بالليمون في تحسين السيطرة على نسبة السكر في الدم، والحماية من مرض السكر خاصة النوع الثاني، كما أنه يقلل من الالتهاب ويعزز قدرة الجسم في استخدام الأنسولين بكفاءة.

يحسن صحة القلب

أوضحت الأبحاث أيضًا أن الشاي الأخضر والليمون يمدان القلب بصحة جيدة، فالحمضيات الفلافونويد الموجودة في الليمون تثبط من الالتهاب، وتحسن وظائف الأوعية الدموية، كما أنها تدعم من مستويات الكوليسترول الصحية.

وفي دراسة أخرى أثبتت أن الأشخاص الذي يتناولوا الشاي الأخضر بالليمون، ينخفض لديهم مستوى ضغط الدم، خاضة عند المشي بانتظام.

فوائد الشاي الأخضر للبشرة

يعتبر الشاي الأخضر من الأعشاب الجيدة للبشرة خاصة الدهنية، إذ أنه يساعد على غلق المسام والتقلق من إفرازات الدهون، كما أنه يحتوي على مضادات الميكروبات التي تساعد على القضاء على حب الشباب والرؤوس، كما أنه يحمى البشرة من أشعة الشمس وتأثيرها على البشرة.