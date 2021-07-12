فوائد اليانسون.. عنصر طبيعي يقاوم الأمراض والميكروبات داخل الجسم

القاهرة - سمر حسين - صحة

اليانسون العشبي، هو أحد أفراد عائلة الجزر التي تنضج لتصل إلى ارتفاع يبلغ حوالي 3 أقدام، وجذور الرفيعة ذات الشكل المغزلي، تخلق سيقانًا وأوراقًا محززة، تشكل فصوصًا ريشية في شهري يوليو وأغسطس، إذ ينتج النبات أزهارًا صغيرة من الزهور البيضاء أو الصفراء ذات الرائحة الحلوة، وبدءا من نهاية أغسطس إلى سبتمبر يوفر النبات القليل من البذور البنية التي يشار إليها باسم «اليانسون»، وتسمى أيضًا بذر اليانسون.

والموطن الأصلي لنبات اليانسون، في مصر وآسيا الصغرى وجزيرة كريت واليونان، لكنه يزرع حاليًا في جميع أنحاء العالم في ظروف دافئة ومثالية.

ولطالما استُخدم اليانسون، لما له من خصائص علاجية إلى جانب خصائصه في الطبخ، استخدم الرومان اليانسون وأبناء عمومته لتذوق الكعك الذي استهلكوه مباشرة بعد وجبات ضخمة لتعزيز هضم الطعام.

ويعد اليانسون واحدا من المشروبات الساخنة الشائعة بين غيرها من الفئات ذاتها، لسهولة تحضيره، فضلا عن فوائده الصحية المتعددة، لذلك يرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز فوائد اليانسون حسب موقع «healthline» الصحي العالمي.

فوائد اليانسون

- غني بالمغذيات، حيث يحتوي على كمية جيدة من العديد من المغذيات الدقيقة الهامة في كل حصة.

- بذور اليانسون غنية بالحديد، وهو أمر حيوي لإنتاج خلايا الدم الصحية في الجسم.

- يحتوي على كميات صغيرة من المانجنيز، وهو معدن رئيسي يعمل كمضاد للأكسدة وهو ضروري لعملية التمثيل الغذائي والتنمية.

- يقلل من أعراض الاكتئاب.

- يمتلك اليانسون طعمًا مميزًا يشبه طعم عرق السوس، وغالبًا ما يستخدم لإضافة نكهة إلى الحلويات والمشروبات.

- يساعد في حماية المعدة من التعرض للالتهابات والقرح.

- يمنع نمو البكتيريا والفطريات.

- الزيت العطري الموجود داخل اليانسون يساعد في وظيفة الجهاز الهضمي، ويزيل الغازات ويخفف التقلصات المعوية غير المريحة.

- يساعد في تخفيف ظهور أعراض سن اليأس.

- يُحدث توازن في معدلات تدفق الدم في الجسم.

- يقلل من إفرازات المعدة.

- يساهم في علاج اضطرابات النوم، إذ يفضل استخدامه بعد الوجبات أو حتى قبل الذهاب إلى الفراش.

فوائد اليانسون النجمي

- مقاومة اضطرابات النوم.

- مساعدة الجسم على مقاومة الأنفلونزا.

- تحسين أداء الجهاز الهضمي.

فوائد اليانسون للمرأة

- تحفيز أداء الطمث.

- علاج اضطرابات الدورة الشهيرة.

- التسهيل من عملية الولادة.

- العمل على إدرار حليب الثدي.

- التعامل مع علامات متلازمة ما قبل الحيض أو الدورة الشهرية.

- المساعدة على مقاومة اكتئاب ما بعد الولادة.

فوائد اليانسون للصدر

- مقاومة الميكروبات والفطريات المسببة لأمراض الصدر، حيث يحتوي على فيتامينات «ج» و«أ».

- التخفيف أو القضاء على آلام الصدر المصاحبة لنزلات البرد والسعال.

- تعزيز قوة الجهاز المناعي، إذ يحتوي اليانسون على مضادات الأكسدة التي تزيد من فعالية وقوة الجهاز المناعي، ومنع تليف الخلايا.

- يعتبر شاي اليانسون مفيدًا في التعامل مع أمراض الشعب الهوائية والسعال والمخاط وكذلك انسداد الجهاز التنفسي.

- مقاومة الأمراض التي يتعرض لها الصدر بشكل مستمر.

- تقليل نسب وجود البلغم في الصدر.

- تنظيف الجهاز التنفسي.

- يستخدم اليانسون كغرغرة مع العسل والخل للتعامل مع التهاب اللوزتين.

- يساهم في علاج أزمات الربو.

فوائد اليانسون للضغط

- يساعد اليانسون على خفض ضغط الدم لدى أصحاب ضغط الدم المرتفع.