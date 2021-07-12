الامارات | بينهم شيرين ودينا الشربيني وتامر حسني .. فنانون عرب يكشفون عن تعرضهم للتحرش وكيف ردّوا

شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم شيرين ودينا الشربيني وتامر حسني .. فنانون عرب يكشفون عن تعرضهم للتحرش وكيف ردّوا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنتشر ظاهرة التحرش في العديد من المجتمعات العربية والغربية، وبين أوساط مختلفة تتقدمها الأوساط الفنية في الفترة الأخيرة، وهو ما دفع لنشوء ظاهرة «مي تو- انا أيضاً» التي ولدت في أوساط المشاهير وفناني هوليوود حيث قام هؤلاء بكشف تعرضهم للتحرش ونشروا أسماء المتحرشين على العلن، ما دفع لمحاكمات اخلاقية وقانونية طالت عددا من نجوم السينما والفن. ويبدو أن عددا من المشاهير العرب، قرروا فتح هذا الملف الساخن على الملأ، وذلك لتشجيع الآخرين على التصدي لهذه الظاهرة المشينة، وعدم التفريط في حقوقهم، وترك المتحرش يفلت بفعلته، حيث كشف عدد من الفنانين والفنانات عن مواقف تعرضوا فيها للتحرش، فماذا كانت ردود أفعالهم ؟

زينب غريب

أحدث هؤلاء، كانت الفنانة المصرية الشابة زينب غريب، التي كشفت عن تعرضها للتحرش من قبل طبيب بيطري، قام بمطاردتها وتصويرها بطريقة غير لائقة من الخلف، أثناء سيرها بأحد الشوارع المصرية، ونجحت في الإمساك به، وتقدمت ضده ببلاغ رسمي، وحكمت المحكمة عليه بغرامة مالية مؤخرًا.

هيفاء وهبي

تعرضت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي -أيضا- لواقعة شهيرة أثناء احتفالها منذ عدة سنوات بالعرض الخاص لفيلمها "حلاوة روح"، حيث تسبب تواجدها في تظاهرة جماهيرية، لتتعرض للتحرش، وتناقلتها العديد من الكاميرات.

دينا الشربيني

كشفت النجمة دينا الشربيني، عن تعرضها للتحرش الجنسي من قبل أحد الشباب الذي تعدى عليها بلمس جسدها، أثناء تواجدها بإحدى المناطق الساحلية منذ عدة سنوات، وأمسكت به رغم محاولات المتحرش الهروب منها، وقامت بضربه وسط المارة في الشارع، لتلقنه درسًا قويًا.

عباس أبو الحسن

الرجال -أيضًا- يتعرضون للتحرش، وهو ما كشفه الفنان المصري عباس أبو الحسن، من خلال الإعلام، بكونه تعرض للتحرش الجنسي من قبل طبيب أسنان مصري مشهور، تم إلقاء القبض عليه مؤخرًا، وجاري التحقيق معه، بسبب التهم العديدة الموجهة له.

رانيا يوسف

مرّت النجمة رانيا يوسف بتجربة تحرش قاسية، أثّرت عليها نفسيًا، حيث تعرضت هي وابنتها للتحرش، وشعرت وقتها بالضعف، لعدم قدرتها على الدفاع عن ابنتها، وهو ما أصابها بالاكتئاب والحزن لفترة، كما قررت أن تتصدى بعدها لهذه الظاهرة وفضح المتحرشين، حتى لو كان على السوشال ميديا.

يسرا اللوزي

النجمة المصرية يسرا اللوزي، كانت قد تعرضت للتحرش من قبل رجل كبير في السن، بحضور ابنه، بعدما تعدى عليها الأول لفظيًا متحرشًا بها من داخل سيارته، وقامت بأخذ حقها منه بطريقتها، حيث كسرت فانوس سيارته بقدمها.

حليمة بولند

فيما كشفت الكويتية حليمة بولند، عن تعرضها للتحرش اللفظي من قبل عدد من الشباب العربي، أثناء تواجدها في لندن، لمشاهدة إحدى المباريات منذ سنوات، ونجحت في التعامل مع الموقف الصعب.

تامر حسني

تعرض الفنان تامر حسني -أيضًا- للتحرش من قبل بعض المعجبات مرارًا وتكرارًا، وكان أصعب هذه المواقف، عندما تحرشت به إحدى السيدات التي قامت باحتضانه وتقبيله بشكل غريب ومريب، أثناء إحيائه حفل زفاف في أحد الفنادق الكبرى، وأصيب بالصدمة من تصرفها المخجل، والذي تعامل معه بحذر شديد.

شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، عن تعرضها للتحرش أكثر من مرة، وكان لا يفلت منها المتحرش، إلا بعد أن يتلقى علقة ساخنة، ليصبح عبرة لكل من تسوّل له نفسه فعل ذلك.

سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب، فحرصت من قبل على مساندة الفتيات للتصدي لهذه الظاهرة بفيديوهات فضح المتحرشين، وكشفت عن تعرضها للتحرش اللفظي من قبل بعض الشباب، أثناء سيرها بسيارتها، وعلى السوشال ميديا.

غادة عبد الرازق

كشفت النجمة المصرية غادة عبد الرازق، عن تعرضها للتحرش من قبل أحد المارة في الشارع، وأصيبت بصدمة شديدة، حيث ظلت لفترة لم تستوعب ما حدث لها، وكانت قد سبق وناقشت قضية التحرش من خلال مسلسل (الخانكة) الذي قدمته في 2016.

حسين فهمي

أما النجم المصري حسين فهمي، فكشف عن تعرضه للتحرش الجنسي بشكل غريب وصادم، من قبل عدد من الفتيات داخل المصعد، حيث استغلن وجوده بمفرده وتحرشن به، وهو ما دفعه للاتصال بالأمن لينتهي الأمر بشكل غير لائق.

هالة صدقي

كشفت الفنانة هالة صدقي -أيضًا- عن تعرضها للتحرش سابقًا، في عزاء الراحلة سناء جميل، من قبل شاب، ولم تمتلك أعصابها، حيث قامت بصفعه على وجهه، لتلقنه درسًا في الأدب، بعدما أصيبت بصدمة من الموقف المشين.

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