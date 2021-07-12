الامارات | أردنية تنتج صابوناً من حليب الإبل

شكرا لقرائتكم خبر عن أردنية تنتج صابوناً من حليب الإبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُنتج الأردنية لارا الطيطي، صابوناً من حليب الإبل وتقول إنه بينما يعتبر ذلك الحليب من أكثر المواد الاستهلاكية شيوعاً بين الأردنيين، فإن إنتاج صابون منه أمر غير مألوف في البلاد.

وتجوب لارا، وهي أم لثلاثة أطفال، مزارع الإبل في محافظتي إربد والمفرق للحصول على الحليب الذي توضح أن فوائده العديدة دفعتها لاختياره ليكون المكون الرئيسي في صابونها، موضحة أنه يحتوي على فيتامين ج (سي) بنسبة تزيد ثلاثة أمثال عن حليب البقر، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة، بحسب رويترز.

وبدأت الطيطي إنتاج صابونها (أروماتيك لول) في المنزل بشكل يدوي قبل أن تتوسع إلى ورشة مستقلة أسستها لاحقاً.

وشجع الطلب الكبير على المنتج لارا على إبرام عقود إنتاج مع مصانع في أنحاء الأردن.

وتنتج لارا حالياً نحو أربعة آلاف قطعة صابون شهرياً تبيعها محلياً في الأردن ودول أخرى.

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