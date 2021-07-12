الامارات | سُنّة الحياة" لحسين الجسمي الأولى عربياً والثانية عالمياً على "يوتيوب"

شكرا لقرائتكم خبر عن سُنّة الحياة" لحسين الجسمي الأولى عربياً والثانية عالمياً على "يوتيوب" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حققت أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي "سُنّة الحياة" المركز الأول عربياً والثاني عالمياً كأكثر أغنية دعائية مؤثرة ومشاهدة في الموقع العالمي YouTube للفترة بين 1 يونيو 2020 و 30 مايو 2021، من بين عشر أغنيات إعلانية في العالم، وذلك حسب إصدار القسم االإعلاني للموقع عبر منصته الرسمية " YouTube Ads Leaderboard".

وأهدى الجسمي إنجازه للجمهور العربي كافة عبر جميع حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي وقال: "بفضل الله.. بلغتنا العربية كسبنا الاحترام العالمي، وتصدّرنا الصفوف الأولى عالمياً، بدعمكم ومحبتكم جمهورنا الغالي .. باختصار: أنتم الفرح والمحبة والمجد .. مبروك".

وتعاون الجسمي بأغنية "سُنّة الحياة" مع شركة إتصالات في مصر في شهر رمضان 2020 ووصلت نسب مشاهدتها الى أكثر من 78 مليون مشاهدة عالمية و295 ألف لايك (إعجاب) حتى الآن، وحققت نجاحاً وانتشاراً كبيراً بين الجمهور في مصر والعالم العربي، وهي من كلمات الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، وألحان الفنان محمود العسيلي وتوزيع ومكساج وماستر علي فتح الله.

وحملت فكرة الأغنية الدعائية "سُنّة الحياة" التي تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، البعد والتقارب في الحياة الإجتماعية اليومية، ومراحل الإشتياق واللمة بين الأحبة والعائلة والعودة من السفر، وهو ما جسده مجموعة من الشباب المصري في سيناريو الكليب.

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