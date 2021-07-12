الامارات | حليمة بولند تظهر في فيديو بالحجاب.. فماذا كان رد جمهورها ومتابعيها ؟ .. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن حليمة بولند تظهر في فيديو بالحجاب.. فماذا كان رد جمهورها ومتابعيها ؟ .. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، متابعيها على “السوشيال ميديا”، بمجموعة من صورها ومقاطع فيديو، وهي ترتدي الحجاب، أثناء قيامها بترويج علامة تجارية خاصة بالأوشحة، وذلك عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”.

وظهرت بولند بملامح متغيرة تماماً، ما أدى إلى إصابة جمهورها بصدمة كبيرة، لاسيما أن ملامح وجهها بدت غير متناسقة تماماً مع جسمها. وأعرب متابعوها على “السوشيال ميديا” عن استيائهم الشديد من التغير الذي حدث في وجهها بسبب كثرة خضوعها لعمليات التجميل، متهمين إياها بتشويه جمالها الطبيعي، الذي كان يميزها عن بقية المشاهير.

وأكد المتابعون أن بولند فقدت جاذبيتها وجمالها، بسبب هوسها الشديد بإجراء عمليات التجميل وتحديد وجهها بشكل مبالغ فيه ونفخ شفتيها، مطالبين إياها بالتوقف عن التخريب الذي تقوم به في وجهها، والعودة إلى طبيعتها.

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