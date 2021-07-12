الامارات | الدكتورة خلود تصدم متابعيها بهذه الصور .. فماذا علَّقوا ! .. صور

شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتورة خلود تصدم متابعيها بهذه الصور .. فماذا علَّقوا ! .. صور والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود الجمهور بأحدث إطلالاتها التي ظهرت فيها بملامح جديدة، جعلت أغلب المعلقين يستذكرون النجمة اللبنانية مايا دياب.

وذكر العديد من المعلقين أن الدكتورة خلود بدت في الإطلالة الجديدة نحيفة جدًا وبشفاه منتفخة، بعد أن ارتدت نظارة شمسية كبيرة الحجم مزينة بالورود، ووضعت على شعرها الذي جاء بدرجات اللون البني وشاحا ملونا.

وعلقت قائلة: “كـن جميـلا كالـورد يُسعد كل من يـراه، وينشـر عطـره أينما وجد، فالسـلام لتلك الأرواح التي تشبـه الـورد”.

وعقب نشر الصورة، أكد متابعون أن الفاشينيستا الكويتية تشبه إلى حد كبير مايا دياب، فيما اعتقد البعض أنها النجمة اللبنانية فعلا.

ومن هذه التعليقات التي كتبها متابعون: “مايا دياب فرع الخليج”، “افتكرتك مايا دياب”، “انصدمت انك الدكتور خلود لما شفت الصورة منشورة في أكتر من مكان بدون ما اقرأ الاسم كنت بفكرها مايا دياب، شو الي عم بصير في المشاهير والتشابه"، "انحولت”، “الدكتورة مايا دياب الجديدة”، “مايا دياب الكويت”.

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