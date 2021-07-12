كورونا والسكري: خطوات يجب على مريض السكر اتخاذها للبقاء بصحة جيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

إن الإصابة بمرض السكري لا تجعل الشخص عرضة للإصابة بـ كورونا بشكل مباشر، ولكنه بالتأكيد يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات خطيرة بمجرد الإصابة، يمكن إثبات ذلك من خلال النظر إلى بيانات الموجتين الأولى والثانية التي كشفت أن الكثير من الأشخاص الذين تم نقلهم إلى المستشفى أو ظهرت عليهم أعراض خطيرة لديهم مستويات عالية من السكر في الدم.

من الأهمية بمكان لمريض السكري في الوقت الحالي أن يحافظ على صحته وأمانه، فيما يلي بعض الخطوات التي يمكنهم اتخاذها أثناء الوباء والتكيف مع الوضع الطبيعي الجديد، وفقا لموقع timesofindia.

تناول الطعام بشكل صحي

السكر والحلويات ليست الأشياء الوحيدة التي يجب على مريض السكري الابتعاد عنها، قد تؤدي العديد من المواد الغذائية الأخرى إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم ويجب استبعادها من النظام الغذائي، ومن بينها الخضار النشوية والدقيق المكرر والدهون المتحولة، يجب أن تكون الخضروات الخضراء والحبوب الكاملة والحمضيات والمكسرات جزءًا من نظامهم الغذائي اليومي، كما يعزز النظام الغذائي الغني بالمغذيات صحة جهاز المناعة لديك.

ابق نشيطا

عامل الخطر الرئيسي في حالة مرض السكري هو مستوى السكر في الدم غير المنضبط، ولإعادة السيطرة على مستوى السكر، من الضروري أن تظل نشطًا وممارسة الرياضة يوميًا، سواء اخترت المشي أو الجري أو رفع الوزن، كلها خيارات تمرين فعالة، ممارسة الرياضة المعتدلة لمدة 30-45 دقيقة كافية للبقاء بصحة جيدة، تحتاج فقط إلى أن تكون متسقًا وأن تؤدي التمارين بشكل صحيح.

ابق رطبًا

يتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري لخطر الإصابة بالجفاف حيث أن ارتفاع مستوى السكر في الدم يقلل من فرص ترطيب الجسم، الأشخاص الذين يعانون من جميع أنواع مرض السكري معرضون لخطر الجفاف ويجب عليهم الاهتمام بمستوى تناول الماء، تذكر أن تشرب الكثير من السوائل طوال اليوم، يمكن لمريض السكري شرب الماء المنقوع أو ماء جوز الهند أو العصير الطازج، العصائر المعبأة ليست خيارًا مثاليًا.

إدارة مستوى التوتر

يلعب مستوى التوتر لديك أيضًا دورًا مهمًا في إدارة مستوى السكر في الدم، يؤدي الإجهاد إلى إفراز هرمون يسمى الكورتيزول الذي يؤثر بشكل مباشر على مستوى الجلوكوز في الجسم، يجعل من الصعب على الجسم تحويل الجلوكوز إلى طاقة، ونتيجة لذلك، يبدأ السكر في التراكم في مجرى الدم، كما أنه يزيد من حدة أعراض مرض السكري مثل الصداع وآلام العضلات والتعب وغيرها، سيساعدك تقليل مستويات التوتر في إدارة مرض السكري لديك كما سيعزز مناعتك.

الأدوية

تناول جميع الأدوية التي وصفها لك الطبيب في الوقت المحدد، حتى إذا كنت تعاني من نزلات البرد والإنفلونزا، فتناول كل أدويتك للتحكم في مستوى السكر في الدم في الوقت المحدد، إذا لاحظت أي أعراض لفيروس كورونا، قم بزيارة طبيبك بدلاً من الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، قد تؤدي بعض الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية إلى تقلب مستوى السكر في الدم، مما يؤدي إلى تكثيف الأعراض وتؤدي إلى حدوث مضاعفات.

قواعد فيروس كورونا الأخرى التي يجب اتباعها

بصرف النظر عن اتباع كل هذه المعايير الأساسية للبقاء في صحة جيدة ولياقة بدنية، اتبع جميع معايير فيروس كورونا لتقليل مخاطر العدوى، فيما يلي بعض الأشياء الأساسية التي يجب على كل فرد اتباعها.

ارتدِ القناع بانتظام.

حافظ على التباعد الاجتماعي عندما تكون بالخارج.

اغسل يديك بانتظام.

ابق في المنزل إذا كنت مريضا.