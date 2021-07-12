سرطان الجلد: 8 علامات رئيسية تدل أن الشامة قد تكون سرطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يعد سرطان الجلد أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا في العالم، فما هي العلامات الثمانية المبكرة التي يجب اكتشافها؟.

تحدثت إيف كاشا، كبيرة المسؤولين العلميين من Dermoi، حصريا مع "إكسبريس"، لتقديم العلامات الثمانية الرئيسية لسرطان الجلد، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت إن سرطان الجلد هو نمو غير طبيعي وغير منظم لخلايا الجلد. وأضافت: "هناك نوعان رئيسيان من سرطانات الجلد. إحدى الفئات الأكثر فتكا هي الورم الميلانيني الخبيث (MM). ويتشكل هذا السرطان في الخلايا الصباغية للبشرة ويميل إلى الانتشار". والفئة الثانية هي سرطان الجلد غير الخبيث (NMSC). وتشمل هذه الفئة سرطانات الخلايا القاعدية، وسرطان الجلد من الخلايا القاعدية الموجودة في الطبقة السفلية من البشرة، وكذلك سرطان الخلايا الحرشفية الذي يحدث في الخلايا الحرشفية للبشرة.

وعندما سئلت كاشا عن الأسباب الرئيسية لسرطان الجلد، أجابت: "هناك العديد من الأسباب المحتملة لسرطان الجلد. أولا، يرتبط التعرض للأشعة فوق البنفسجية علميا بسرطان الجلد. وذلك لأن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس يتسبب في حدوث طفرة في الحمض النووي، والإجهاد التأكسدي، وقمع جهاز المناعة (يلعب جهاز المناعة دورا رئيسيا في الوقاية من السرطان). والاستعداد الوراثي بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل الإجهاد والتلوث والنظام الغذائي وعادات التدخين والنوم، هي عوامل متورطة أيضا كعوامل مساهمة في تطور سرطانات الجلد".

وتشمل الأعراض الثمانية التي تحذر من الإصابة بسرطان الجلد ما يلي:

الشامات التي تنمو في الحجم.

الشامات التي تغير شكلها أو تتشكل بأشكال حادة غير منتظمة.

الشامات التي يتغير لونها.

الشامات التي تكون مؤلمة وتنزف.

الشامات التي تحتوي على طبقة شمعية بيضاء صفراء (إشارة إلى سرطان الخلايا القاعدية).

الشامات المتقشرة.

تقرحات الجلد التي لا تلتئم.

زوائد لامعة وردية.