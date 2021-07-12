فساتين سهرة مزيّنة بالريش لصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - لاقت موضة الفساتين المزيّنة بالريش رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة، إذ أبدع المُصممون في تقديمها بموديلات مختلفة، تناسب كافة الأذواق

فستان سهرة من الريش من إيلي صعب



وفي السطور التالية، تقدم لكِ "الخليج 365.نت" أجمل تصاميم فساتين سهرة مزينة بالريش لصيف 2021، من أشهر الماركات العالمية:

فستان سهرة مزين بالريش من إيلي صعب Elie Saab

فستان سهرة من إيلي صعب

قدم مُصمم الأزياء اللبناني العالمي إيلي صعب العديد من التصاميم الراقية والجذابة لفساتين سهرة مزيّنة بالريش لصيف 2021، أعجبنا منها هذا التصميم لفستان سهرة صُمم من قماش التول باللون البيج.

وجاء توب الفستان مُصمماً بالتول المُزين بالخرز والترتر اللامع، مع الريش على الأكتاف والصدر، فيما جاءت التنورة بتصميم A line منفوش، مع حزام رفيع على الخصر من الكريستال الفضي اللامع.

فستان سهرة مزين بالريش من زهير مراد Zuhair Murad

فستان سهرة من زهير مراد

إذا كنت تبحثين عن تصميم فستان سهرة مزين بالريش يمنحكِ إطلالة راقية وناعمة في سهرات 2021، نرشح لك هذا الموديل للمصمم اللبناني العالمي زهير مراد، لفستان ذهبي طويل، مزين بالريش الأسود.

وصمم الفستان بتوب ذي أكمام طويلة مزينة بالريش على الأساور، فضلاً عن الخصر، مع أكتاف عريضة وفتحة صدر على شكل حرف V، إضافة إلى تنورة طويلة ماكسي ذات فتحة جانبية.

فستان سهرة مزين بالريش من Zimmermann

فستان من زيمرمان

لإطلالة ناعمة بفستان سهرة مزين بالريش، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي من ماركة Zimmermann لفستان يجمع بين اللونين الرمادي الباستيل والبرتقالي.

وجاء توب الفستان بدون أكمام مع حمالات رفيعة مزينة بالريش، فيما جاءت التنورة ميدي بتصميم حورية البحر، مُطرزة بالترتر والخرز والريش والزهور الملونة.

فستان سهرة مزين بالريش من Andrew GN

فستان من أندرو جي أن

صُمم الفستان من توب بأكمام طويلة من التول الأسود المُزين بالخرز والترتر، مع الريش على الصدر، فيما جاءت التنورة بتصميم A line قصير، وُمزينة بالريش والترتر.

فستان من Accademia Belle Arti Frosinone

فستان سهرة قصير مزين بالريش من Accademia Belle Arti Frosinone



إذا كنتِ تبحثين عن تصميم عصري وأنيق لفستان مزين بالريش، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الجذاب لفستان أسود قصير، من ماركة Accademia Belle Arti Frosinone.