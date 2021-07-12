النيود يغزو مجموعات ربيع وصيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - تعتبر ألوان النيود بمختلف درجاتها من الألوان التي تمنح الإطلالة لمسة انتعاش هادئة، وقد أثبت بأنه لون يتناسب مع مختلف الفصول والأوقات. رأينا النيود يزيّن مجموعات الشتاء الماضي، كما رأيناه يسيطر بقوّة على أزياء هذا الصيف. وخلال جولة على أبرز مجموعات دور الأزياء لربيع وصيف 2021، لفتتنا العديد من التصاميم التي تزيّن بدرجات النيود المتفاوتة.

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قفطان من أكني Acne

قفطان من أكني Acne



قدّمت علامة أكني Acne زياً على شكل قفطان عصري مصنوع من الجلد السويدي، يمكن أن ترتديه منفرداً أو مع سروال لأسلوب بوهيمي لافت. نسّقي مع هذه الإطلالة إكسسوارات ضخمة كعقد مصنوعة من الخشب أو الأحجار الملوّنة، أو سوار عريض أو أقرط بحجم بارز ومتدلية.





إطلالة من أديم Adeam

إطلالة من أديم Adeam



إذا كنت تبحثين عن إطلالة عمرية ومريحة، فقد قدّمت علامة أديم سروالاً فضفاضاً بلون البيج الفاتح ونسّقت معه توب بقصّة لافتة. يمكنك أن تختاري السروال وتنسّقيه مع توب أو قميص أبيض لتزيد من انتعاشة مظهرك. كما بإمكانك أن تنتعلي صدلاً بكعب عالي لتحصلين على إطلالة سبور شيك أو أن تختاري حذاء Flip-Flop لتحافظي على شبابية إطلالتك.

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جمبسوت من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti

جمبسوت من ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti



بدورها قدّمت علامة ألبيرتا فيريتي Alberta Ferretti مجموعة كبيرة من الأزياء بدرجات النيود، ومنها هذا الجمبسوت ذات القصّة الواسعة والذي يجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري حيث بإمكانك أن ترتديه لتلبية دعوة عشاء مع صندل Platform او بكعب رفيع، كما بإمكانك أن تتألقي به في النهار مع حذاء رياضي أو صندل مسطّح.





بدلة من بوس Boss

بدلة من بوس Boss



إذا كنت من ذوات الذوق الكلاسيكي والرصين، ستجدين طلبك في مجموعة بوس Boss لهذا الموسم حيث قدّمت العلامة بذلة بتصميم فضفاض وبدرجة النيود الداكنة، يمكنك أن تنسّقي معها توب أو قميصاً بلون منعشة كما ظهر في العرض لتمنحي إطلالتك لمسة حيوية، كما بإمكانك أن تحافظي على هدوء الإطلالة وحياديتها من خلال اختيار اللون الأبيض أو الأسود.

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سروال بكسرات من أنتبريما Anteprima

سروال من أنتبريما Anteprima



علامة أنتبريما Anteprima خرجت عن التصاميم التقليدية وقدّمت اللون النيود على سروال بقصّة واسعة مصنوع من قماش شفاف مع كسرات. هو من التصاميم التي يمكنك أن تتألقي بها في أهم المناسبات، شرط أن تحسني اختيار الإكسسوارات المناسبة. ارتدي مع هذا السروال توب مصنوعة من الترتر الأسود ونسّقي معه صندلاً بكعب عالي وحقيبة كلاتش وتألقي في سهراتك.