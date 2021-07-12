مصمم الازياء اللبناني روبير ابي نادر لـ "الخليج 365": السيدة التي ترتدي من تصاميمي هي أميرتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - أول لبناني وعربي انتسب الى العالمية بأسبوع الموضة العالمي في باريس لأنه تلميذ وحاصل على شهادة من غرفة نقابة مصممي الأزياء الفرنسية. عمل مع المصمم العالمي ايف سان لوران Yves Saint Laurent الذي دعمه فكان أول من صعد الى منصات عروض الأزياء العالمية وفتح المجال أمام جميع المصممين اللبنانيين والعرب.

روبير أبي نادر مصمّم مخضرم، يملك خبرة واسعة وكبيرة لا حدود لها في مجال الإبداع، الابتكار والتفرّد... صاحب العديد من المفجآت التي سيعلن عنها عما قريب أخرها كان إطلاقه لمجموعته الجديدة للعام 2021- 2022 ضمن أسبوع الموضة العالمي في باريس الذي تمّ تنظيمه عبر المنصّات الرقميّة هذا العام أيضاً بسبب الظروف الإستثنائيّة التي فرضها وباء كورونا، متوّجاً إبتكاراته الجديدة والمذهلة بعنوان "أناقة الأميرات والقصور".



قطع ولوحات فنية



-بداية ماذا تقول عن هذه المجموعة؟ لناحية الموديلات، الألوان، الاقمشة...؟

هذه المجموعة مستوحاة من الأناقة والأميرات لان السيدة بالنسبة لي هي أميرتي خاصة تلك التي تعرف كيف وماذا ترتدي من تصاميم تناسب جسمها وشخصيتها والمناسبة التي تقصدها.

تميزت هذه المجموعة بتصاميم مبتكرة وغنيّة بقصّاتها، تطريزها، أقمشتها، وألوانها أعود بها الى عالم الأزياء الراقية بإبداعات ترقى لتشكّل قطعاً ولوحات فنيّة تسحر العيون، وتسلب الألباب.

إتّسمت خطوط هذه المجموعة بالإطلالات الملكيّة الفاخرة والفخمة التي تجسّدت من خلال الفساتين الرائعة والضخمة، وتلك التي تنساب برقّة ونعومة فاتنة، أمّا القصّات فتنوّعت ما بين الفساتين الكبيرة الحجم، والفساتين بقصّة الحوريّة، ليأتي بعضها الآخر مستوحى من شكل العباءة العربيّة، وشكل "الجامبسوت" أيضاً .

أما الأقمشة فقد تنوّعت ما بين التافتا، الموسلين، الدانتيل، الغازار، والأورغنزا الحرير، إضافة إلى الأقمشة اللمّاعة وقد أضفى إستخدام الريش في بعض التصاميم الكثير من الرومانسية الحالمة على القطع الفنية المبهرة . أما الالوان فقد ترواحت ما بين الذهبي، الأصفر، الأزرق، الزهري، الأسود والأبيض، ولتكتمل عناصر الفخامة والرقي تميّزت التصاميم بأسلوبها الغني والخلّاق في التطريز اليدوي بأحجار الكريستال الفاخرة، والأحجار الكريمة الساطعة بألوانها الفريدة. وأثرى التطريز المجموعة الجديدة مضفياً عليها ثقلاً إستثنائياً مميّزاً بتفاصيله المتناهية التي إستغرقت ساعات طويلة من العمل والتنفيذ اليدوي، كما لعب الأكسسوار دوراً كبيراً في إكتمال مشهدية الفخامة الراقية التي طبعت هذه المجموعة من خلال قطع الحلي التي جاءت بتصاميم لافتة وإبداعية إلى حدود بعيدة.

توّجت هذه المجموعة بفستان زفاف إستثنائي ومبهر أتى كتحفة إبداعية نادرة بقالب مهيب ومزخرف بالضوء والنور المنعكس بفعل أحجار الكريستال الفاخرة والأحجار الكريمة الرائعة التي زيّنت قالبه المشعّ والمتلألئ، ممّا منح العروس لهذا الموسم مظهراً مهيباً وبهيّاً وفاخراً يفتن عيون الناظرين.



-أطلقت مجموعة من التصاميم للمحجبات؟ بالإضافة الى مجموعة عباءات؟ هل هذه التجربة جديدة بالنسبة اليك؟ وماذا تقول عنها؟

هذه المجموعة ركزت على المحجبات الصغيرات في العمر حتى تتمتعن بأسلوب جديد ومميز عن غيرهن إن كان من خلال القصّات والالوان أو حتى تصاميم حجاب الرأس، وقريباً سوف يتم إطلاق مجموعة العباءات الجاهزة بعد إطلاق مجموعة الهوت كوتور وهي جديدة وغريبة.



-أين تجد نفسك: في الهوت كوتور أو في الأزياء الجاهزة ؟ ولماذا؟

الهوت كوتور هو ملعبي أنطلق من خلاله لانني أعتبره مسرحي الذي أعبّر من خلاله عن أفكاري وتصاميمي، وأحب جداً هذا المجال لأنه مميّز لكل سيدة تسعى الى التنوّع والتفرّد سواء كان من خلال فستان سهرة أو فستان زفاف أو أي مناسبة رسمية، أحب أن تدخل السيدة الى قاعة المناسبة وهي ترتدي إحدى تصاميمي للفت الانظار.

كما أنني أحب مجال الألبسة الجاهزة الفاخرة وقريباً سوف أنطلق في هذا المجال حتى لو أنني تأخرت لأنني ألحق الأسواق العالمية.

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أول امرأة والاناقة



-كيف تصف المرأة العربية ما قبل كورونا وما بعدها؟ هل تغيرت قواعد الأناقة بالنسبة اليها؟

المرأة العربية هي أول امرأة ارتدت الهوت كوتور فهي تحب الاناقة والفخامة في فساتينها، وهي المرأة الاولى في العالم التي تسعى الى أن تكون مميزة.

أما بالنسبة لكورونا فقد شعرت بأن الأمور باتت بسيطة أكثر لأن الظروف التي مرّت علينا جعلت المناسبات تصبح صغيرة وقليلة عدد المدعوين.



-من هن أبرز النجمات العالميات والعربيات اللواتي ارتدين من تصاميم روبير أبي نادر؟ هل من شخصية نسائية معينة تحب أن ترتدي من تصاميمك؟

مونيكا بيلوتشي، شاروت ستون، بينيلوبي كروز، سيلين ديون، صوفي مارسو، كاترين دونوف... أحب أن أتعامل مع الشخصية المشهورة بطريقة جديدة وغريبة وغير تقليدية من خلال التصميم الذي سترتديه.

أحب أن ترتدي من تصاميمي جينيفر لوبيز وبيونسيه وهناك تواصل مع ريهانا التي سترتدي من تصاميمي خلال الجولة الفنية المرتقبة التي ستقوم بها عمّا قريب، وهناك أمور ومشاريع كثيرة جديدة منها إطلاق مجموعة للمجوهرات الفاخرة التي ستبصر النور خلال مدة زمنية ليست ببعيدة.



-ماذا تعني لك الموضة؟ وهل أنت ملتزم بها؟

الموضة هي عبارة عن شغف المصمم، أي أن كل موسم هناك موضة عالمية يكتسب منها المصمم أفكاراً ولكل مصمم حرية التعبير عنها من خلال أسلوبه الخاص به.

أنا شخصياً أتقيّد بخطوط الموضة العريضة وأحبّذ أن تكون المرأة أنيقة، جذّابة، أنيقة، راقية وأنثوية... لذلك أستخدم أفخم الأقمشة والأحجار حتى يكون التصميم غنياً بكل تفاصيله وهذا ما يميّزني لأنني أعرف ما الذي يليق بكل موسم كما أنني أطلق موضتي الخاصة بي.



-كيف تجدّد نفسك كمصمم أزياء حتى لا تقع في فخ التكرار وتفقد من زبوناتك؟

انا لا أطلق مجموعة تشبه الأخرى، بل على العكس لكل مجموعة أطلقها خصائها الخاصة بها لأنني أحب التجدّد والأفكار الجديدة وأنا بعيد تماماً عن التكرار لأنني لا أشبه أحداً وأفرض موضتي الخاصة بي من خلال تصاميمي.

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الخياطة والتصاميم



-أنت مصمّم تهتم بأمور الخياطة. ماذا أضاف هذا الأمر على تميزك بهذا العالم الواسع؟

طبعاً اهتمامي بأمور الخياطة ساعدني الى حدّ كبير لأنني لا أصمّم فقط بل أنا أجهّز الخامة وكل التفاصيل، يالإضافة الى أنني أفصّل التصميم لانني أعرف كيف سينتهي لأنه بالنسبة الي كل هذه التفاصيل مهمة وضرورية خاصة وأنني دقيق جداً في الخياطة من الألف الى الياء.



-أطلق عليك لقب "ملك الأزياء الراقية في الشرق الأوسط". ما هي التصاميم التي انفردت بها للحصول على هذا اللقب؟

عندما عدت من باريس الى لبنان تميّزت بالتصاميم الجديدة منها الجينز مع الساتان والجلد، بالإضافة الى الخليط بين الملابس الجاهزة والهوت كوتور، بالإضافة الى فساتين الزفاف لانه ملعبي مع طريقة تصميم الطرحات.



-ما هو فستان الزفاف لهذا الموسم؟ كيف صمّمه روبير ابي نادر؟

أحب أن أحقق حلم كل فتاة من خلال فستان الزفاف الذي أصمّمه لها وأبدع به حتى لا تنسى طوال حياتها هذه الليلة المميزة. فستان الزفاف في هذه المجموعة كان فستان الحلم لأنه مرصّع بالاحجار الكريمة والسواروفسكي والتطريز اليدوي، ولا أخفي سراً إذا قلت بأن الوقت الذي تطلّبه هذا الفستان هو 6 أشهر لأنني صممته بكل حب وشغف... حتى أن الطرحة كانت غريبة وكانت عبارة عن نوعين حتى تكون إطلالة العروس مميزة ولافتة للنظر، ولذلك دخلت مجال المجوهرات لفساتين الزفاف إن كان من ناحية التاج على الرأس أو حتى باقي القطع الأساسية، بالإضافة الى مجوهرات الفساتين الفخمة ومشاريع مستقبيلة أخرى...



-كيف يجعل روبير ابي نادر السيدة التي تقصده أنيقة؟ ما هو تفسيرك للأناقة؟

السيدة التي تقصدني تعني أنها بحاجة الى تصميم مميّز، لذلك أحرص على إقامة علاقة مباشرة معها دون أي وسيط حتى أفهم منها ماذا تريد تحديداً وما الذي يناسبها من خلال شخصيتها ومقاييس جسمها.

تفسيري للأناقة أنه ليس بالضرورة أن تواكب الموضة دائماً لأن ليس جميع السيدات تليق بهن الموضة للحصول على الأناقة التي تطلبها، لكل سيدة قواعد معينة وقد تكون الأناقة عندي شعارها البساطة فقط.

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ملاحة: كافة الصور من المصمم مباشرة