استوحي جرأة اختيار الألوان من ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 12 يوليو 2021 01:35 مساءً - استطاعت ياسمين صبري أن تتخطى حدود نجوميتها كممثلة مصرية شابة إلى أن تصبح فاشينيستا لافتة في عالم الأزياء. فهي من النجمات اللواتي يعشقن الموضة والتنويع في إطلالاتهن، كما أنها تجرؤ على اختيار تصاميم وألوان لا تجرؤ نجمات أخريات على اختيارها. وفي جولة على أحدث إطلالات ياسمين صبري، لفتتنا لوحة الألوان المنعشة والجريئة التي عنونت خياراتها والتي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك هذا الصيف.

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إطلالة باللون البنفسجي

الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام



هي ليس المرة الأولى التي تطلّ علينا ياسمين بزيّ بهذا اللون، ولكن اختيارها هذه المرة كان لافتاً حيث استطاعت أن تجمع بين أنوثة الإطلالة وجرأتها. اختارت ياسمين سروالاً وقميصاً مصنوعين من الساتان الناعم وبدرجات متفاوتة من البنفسجي، فالمقيص المزيّن بعقدة جانبية طويلة، جاء بلون البنفسجي الفاتح، فيما تميّز السروال ذو الخصر العالي بدرجته الداكنة.



إطلالة باللون الزهري

الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام



في هذه الإطلالة اختارت ياسمي قميصاً مصنوعاً من قماش اللينين الصيفي وبدرجة الزهري الناعمة. تميّز القميص بقصّته الفضفاضة وأكمامه الطويلة، وقد زيّنته ياسمين بحزام عريض من الجلد الأسود من علامة كريستيان ديور Christian Dior. وما زاد من أناقة مظهرها كانت الإطلالة التجميلية التي اعتمدتها حيث رفعت شعرها بالكامل وعمدت إلى اختيار مكياج دخاني مع لمسة من البلاش الزهري.

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إطلالة باللون المرجاني

الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام



خلال تصويرها غلافاً لإحدى المجلات، أطلت ياسمين بفستان ماكسي باللون المرجاني وبأكمام طويلة. وهو من الألوان التي تناسب بشرتها بشكل لافت، خاصة أنها عمدت إلى تنسيق إكسسوارات باللون الفضي واختارت مجوهراتها من الذهب الأبيض والماس ما منح الإطلالة لمسة من الفخامة والإشراق.



إطلالة باللون الأصفر

الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام



من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، ومن قماش الترتر باللون الأصفر الفاقع، اختارت ياسمين صبري فستانها لحضور إحدى المناسبات برفقة زوجها أحمد هشيمة. إطلالة ياسمين كانت مشرقة ومتوهّجة، خاصة أنها نسًقت مع فستانها مجوهرات مصنوعة من الذهب الأبيض والماس، واختارت حقيبة وحذاء pump مزيّنين بحبيبات الباييت الفضيّة.

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إطلالة باللون الأخضر

الصورة من حسابها الخاص على إنستغرام



خلال تلبيتها دعوة لدار كارتييه Cartier في إيطاليا، اختارت ياسمين صبري فستاناً طويلاً باللون الأخضر من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، تميّز بياقته المفتوحة على شكل قارب أو ما يًعرف بالـBoat Neckline وبطوله الماكسي الأنيق. وقد نسّقت معه إكسسوارات باللون الفضي ومجوهرات فاخرة من توقيع كارتييه.