الامارات | كيف ردَّ زوج الفنانة أحلام على "تريند" طلاقهما ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ردَّ زوج الفنانة أحلام على "تريند" طلاقهما ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رد بطل الراليات القطري مبارك الهاجري على الترند الذي تصدر موقع تويتر في الساعات الماضية حول انفصاله عن زوجته الفنانة الإماراتية احلام.

وغرد مبارك الهاجري، عبر حسابه على تويتر، برد غير مباشر كاتبا: “يا حبيبتي يالغاليه ام فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي” فيما اكتفت احلام بإعادة نشر التغريدة عبر حسابها على تويتر.

وكان قد تصدر هاشتاق “طلاق الفنانة أحلام” قائمة تريند موقع تويتر في السعودية والإمارات وقطر خلال الساعات الماضية، بسبب شائعات طلاق المطربة الإماراتية.

ولم يمر "الترند" مرور الكرام خصوصاً أن محبي أحلام اتحدوا بوجه هذه الشائعات وعبّروا عن غضبهم لتداول هذا النوع من الأخبار من دون التأكد من صحتها مع التأكيد على أن الهاشتاغ بعيد كل البعد عن الحقيقة وهي ان أحلام على علاقة حب كبيرة مع زوجها ولا يوجد أية مشاكل بينهما ومع ذلك لم تعلق الفنانة الإماراتية على الهاشتاغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news