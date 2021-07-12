بعد وفاته غرقا.. ملامح من علاقة شقيق رامي صبري بوالدته: حالة حب خاصة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علاقة حب وصداقة قوية، جمعت الفنان الراحل كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، ووالدته السيدة وفاء كمال، إذ كان يحرص بشكل مستمر على مشاركة لحظاتهما الخاصة، والتعبير عن مشاعره لها، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام».

علاقة شقيق رامي صبري بوالدته

العديد من رسائل الحب الخاصة، وجهها الشاب الراحل إلى والدته في مناسبات ومواقف مختلفة، من خلال نشر صورا جمعتهما سويا، من بينها: «ماما روحي وقلبي والتفاؤل والنجاح والطاقة الإيجابية اللي في حياتي، وصاحبتي وحبيبتي وكل حاجة في حياتي وأعظم إنسانة في الكون ده كله، ربنا يخليكي ليا يا أعز ما أملك، ويبعد عنك أي شر في العالم يا حبيبتي، آمين يا رب العالمين».

شقيق رامي صبري لوالدته: أفديكي بروحي

في رسالة أخرى، قال كريم صبري، لوالدته: «أفديكي بروحي يا أغلى من روحي».

وفاة شقيق رامي صبري

غيب الموت الفنان الشاب كريم صبري، شقيق المطرب رامي صبري، عقب وفاته غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، عن عمر يناهز34 عامًا، بعد فراره من مصحة بلا ترخيص كان يتلقى العلاج فيها مؤخرًا.

وكان الفنان الشاب، قد لقي حتفه بعد ساعات من توديع والده له ليل السبت الماضي، حيث أقدم على القفز في ترعة المريوطية، وفقد السيطرة على نفسه، قبل أن تجرفه المياه، ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

دفتر عزاء شقيق رامي صبري

سرعان ما وجه عدد من مشاهير الفن والطرب التعازي في وفاة شقيق رامي صبري، الذي وافته المنية غرقا في ترعة المريوطية، أمس الأحد، حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفنان الشاب.

النيابة تباشر التحقيقات

لا تزال تباشر نيابة جنوب محافظة الجيزة التحقيقات في مصرع شقيق رامي صبري، أثناء محاولته الهروب من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس، بعدما أقدم على القفز فيها، ولقى مصرعه أمس الأحد.