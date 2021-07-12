وفاة والدة روان حسين.. حكاية فاشونيستا حزنت السوشيال ميديا على أمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد، خلفتها وفاة والدة روان بن حسين، الفاشونيستا والبلوجر الكويتية الشهيرة، على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت، بعدما رحلت عن عالمنا إثر صراع طويل مع المرض، ودخولها في غيبوبة منذ فترة طويلة.

إعلان وفاة والدة روان بن حسين

أعلنت البلوجر الكويتية، نبأ وفاة والدتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ دونت: «انتقلت إلى جوار الرحمن حبيبتي، نور عيني، توتي أم حسن، البنت البارة في والديها إلى آخر يوم وشالتهم فوق راسها، الزوجة الرائعة، الأم الحنونة وأصدق صديقة، اللي منها أستمد قوتي».

وتابعت روان بن حسين: «ماما حبيبتي الله أخذ أمانته في أول ليلة من ذي الحجة، أيام فضيلة مباركة لأنك إنسانة زينة ومرضيّة ربك، يا رب ارحمها وتغمّد روحها الجنة، وصبرني وصبر أبوي وأخوي وإخواتي على فراقها، راح أشتاقلك يا أما كسرتي ظهري راحت روحي معاك».

من هي روان بن حسين؟

يرصد «هن»، خلال هذا التقرير أبرز المعلومات عنها في السطور التالية:

- ولدت في 30 ديسمبرعام 1996، بالكويت، أي تبلغ من العمر 25 عاما.

- تحمل الجنسية الكويتية والأردنية.

- تدرس القانون بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

- يبلغ طولها حوالي 173 سنتيمترًا.

- مدونة وناشطة في مجال الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي، يتابعها ما يقرب من 6 مليون متابع.

-أطلقت علامة تجارية خاصّة بها باسم «House of Rawan» لمنتجات ومستحضرات التجميل.

- أطلقت مبادرة «روان بن حسين للمحاماة» لدعم المرأة الكويتية.

- أصدرت كذلك أول رواية لها بعنوان «كما لم تحب امرأة» عام 2017.

- صُنفت ضمن «قائمة أجمل 100 وجه لعام 2017» من قبل موقع «AboutHer».

- حاصلة على العديد من شهادات التقدير كشهادة من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم 2017.

- تم ترشيحها من نائب رئيس الوزراء للتعين كممثل الشرق الأوسط في رحلة النساء في تايلاند.