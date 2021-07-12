الامارات | شقيق مطرب مصري ينهي حياته بسبب إدمان المخدرات

شكرا لقرائتكم خبر عن شقيق مطرب مصري ينهي حياته بسبب إدمان المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيام عصيبة عاشتها أسرة المطرب رامي صبري مؤخرا بعد تملك مخدر الهيروين من شقيقه كريم وتحول المنزل الهادئ إلى مكان يكسوه الحزن والمشكلات، فقد حاولوا مرارا وتكرارا منعه من تناول تلك السموم ولكن الوقت كان قد فات، والمخدر بات يسري في دم شقيق المطرب رامي صبري، فخلص وأسرته على مساعدة شقيقه بوضعه داخل مصحة لعلاج الإدمان لطرد ذلك

وبحسب موقع مصر الآن فقد حضرت السبت مساء أسرة المطرب رامي صبري إلى أحدى مصحات الادمان بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، لوضع كريم شقيق المطرب رامي صبري عنوة داخل المصحة أملأ في شفائه وطرد تلك السموم من جسده، لكن لم تمر سوى سويعات قليلة حتى قبل غروب شمس أمس الأحد حيث تسلق كريم سور مصحة الإدمان وقفز هاربا وسط ملاحقات من مشرفي المصحة.

لم يجد كريم صبري أمامه سوى ترعة المريوطية ليقفز بها هاربًا من ملاحقات مشرفي المصحة، ليلقي مصرعه غرقًا لعدم اجادته السباحه، وتملك تلك السموم من جسده الذي بات خاويا لا يستطع إنقاذ نفسه.

البداية بتلقي الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها قيام أحد الأشخاص بالهروب من مصحة للإدمان والقفز في مياه النيل بترعة المريوطية بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري وتم انتشال الجثة وتبين أنها لكريم صبري 34 سنة، شقيق المطرب رامي صبري وأنه أقدم على الانتحار قفزا لمروره بأزمة نفسية سيئة لقيام أهليته بوضعه عنوة داخل مصحة لعلاج الإدمان ففر منها هاربًا وقفز في مياه ترعة المريوطية ليلقي مصرعه في الحال.

وبإبلاغ جهات التحقيق انتقل فريق من النيابة العامة بجنوب الجيزة إلى محل الواقعة وناظرت النيابة جثة كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري وأمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير واف بأسباب وتفاصيل الوفاة كما أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد الصفة التشريحية لها، وكذا طلبت تحريات المباحث حول الحادث.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.

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