قبل وفاته بالغرق.. آخر ظهور للمطرب الشاب كريم صبري مع والدته (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حصل «هن»، على آخر صور ظهر فيها الفنان الشاب كريم صبري شقيق المطرب رامي صبري، وذلك قبل وفاته غرقا في ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة عن عمر يناهز34 عامًا، بعد فراره من مصحة بلا ترخيص كان يتلقى العلاج فيها مؤخرًا.

ويظهر المطرب الراحل في الصور رفقة والدته، وأفراد أسرته وبعض الأصدقاء.

الوسط الفني يقدم التعازي في وفاة شقيق رامي صبري

وخيم الحزن في الساعات الأخيرة على أسرة الفنان رامي صبري، عقب وفاة شقيقه الأصغر الفنان كريم صبري بالغرق في ترعة المريوطية بمنطقة أبو النمرس بالجيزة، عقب هروبه من إحدى المصحات غير المرخصة حيث كان يتلقى العلاج فيها.

وفاة شقيق رامي صبري بعد ساعات من توديع والده

ولقى الفنان الشاب كريم صبري حتفه بعد ساعات من توديع والده له ليل السبت الماضي وأقدم على القفز في ترعة المريوطية وفقد السيطرة على نفسه، قبل أن تجرفه المياه، ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وقدم عدد من نجوم الوسط الفني التعازي لصديقهم الفنان رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري والذي وافته المنية غرقا في ترعة المريوطية، أمس الأحد، حيث تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء للفنان الشاب.

وتباشر نيابة جنوب محافظة الجيزة التحقيقات في مصرع شقيق رامي صبري أثناء محاولته الهروب من مصحة لعلاج الإدمان بمنطقة أبو النمرس بعدما أقدم على القفز فيها ولقى مصرعه أمس الأحد.

كانت نيابة جنوب الجيزة قد أمرت بدفن الشاب كريم صبري بعد ساعات من ورود تقريريثبت أن أسباب الوفاة نتجت عن قفز الشاب بالترعة وطلبت التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة.

فيما تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بغرق أحد الأشخاص بمنطقة أبو النمرس بالجيزة وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث، حيث تبين أن الضحية مدمن وكان يخضع للعلاج داخل مصحة بمنطقة الحادث، وأنه حاول الهروب وأثناء محاولة العاملين بالمصحة اللحاق به قفز فى ترعة، لأنه لا يجيد السباحة غرق ولقي مصرعه.