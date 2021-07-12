علامة غير متوقعة قد تدل على الإصابة بنوبة قلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشفت الدكتورة آنا كورينيفيتشن أخصائية أمراض القلب، عن علامة غير متوقعة تسبق نوبة احتشاء عضلة القلب.

وتشير الأخصائية، إلى أن الإنسان بعد أن يتجاوز الخامسة والأربعين من العمر يمكن أن يشعر بالألم في مكان غير متوقع. على سبيل المثال في البطن. لذلك في هذه الحالة يجب إجراء الفحوص والاختبارات اللازمة وتخطيط القلب، وفقا لروسيا اليوم.

وتقول، "إذا كان هناك مشكلة ما في منطقة الصدر، فيجب أولا البدء بإجراء تخطيط للقلب. ووفقا للحالة، حتى إذا كان الشخص يشعر بالألم في منطقة البطن أو الظهر، فعليه أيضا البدء بتخطيط القلب". بحسب "روسيسكايا غازيتا".

وتوضح الأخصائية، بسبب الألم في البطن يمكن أن تستأصل الزائدة الدودية، ولكن يتضح فيما بعد أن الشخص يعاني من احتشاء عضلة القلب، وليس من التهاب الزائدة الدودية.