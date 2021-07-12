أول برلمانية تشارك في الأولمبياد: سأرفع علم مصر عالميا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت هادية حسني، أول نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو بكرة الريشة، إنها تأهلت وبصحبتها اللاعبة ضحى هاني في زوجي بنات لكرة الريشة، ونجحتا في التأهل ضمن الـ35 لاعبا الأفضل بالعالم، «قبل كدة التأهل كان عبر الدخول ضمن الـ50، ولكن احنا نجحنا ندخل ضمن الـ35 الأوائل على العالم».

وأضافت «هادية»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، الذي تقدمه الإعلاميتان سالي شاهين وشيرين عفت، والمذاع على فضائية «DMC»، أنها تأهلت من قبل لأولمبياد بكين عام 2008 وفي لندن 2012 عبر اللعب بنظام الفردي، ولكن هذه المرة تأهلت مصر عبر تقديم 3 لاعبين بأولمبياد طوكيو «فيه تقدم».

وأوضحت أن نجاحها في عملها البرلماني والأكاديمي مع ممارستها لعب الريشة الطائرة لم يكن أمرا سهلا عليها، ولكنها احتاجت لتنظيم وقتها بشكل أكبر، «لحسن حظي إن معظم مباريات التأهل كان قبل دخولي مجلس النواب، وخضت بطولات كتيرة، ولما بقيت في مجلس النواب بقى عندنا زيارات كتير للمحافظات، وده بياخد من وقت التمرين».

وأكدت أنها فخورة بوصولها لأولمبياد طوكيو، حيث إنها وصلت إلى الأولمبياد ثلاث مرات، ولكن تلك المرة كان الأمر مختلفا تماما لأنها أول برلمانية تشارك في أولمبياد طوكيو 2020-2021، ولديها رغبة شديدة في رفع علم مصر عالميا عبر خوضها لتلك البطولة.