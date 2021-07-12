الامارات | ليا سيدو قد تغيب عن «كان» بعد إصابتها بـ «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ليا سيدو قد تغيب عن «كان» بعد إصابتها بـ «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثبتت إصابة الممثلة الفرنسية ليا سيدو بفيروس كورونا، وهي «تنتظر تعليمات من طبيبها»، لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من الذهاب إلى مدينة كان لتقديم أربعة أفلام خلال المهرجان السينمائي الدولي، على ما أفادت ملحقة صحافية في تأكيد لمعلومات نشرتها مجلة «فراييتي».

وأوضحت الملحقة الصحافية أن النجمة الفرنسية، وهي من أكثر النجوم المنتظرين هذا العام في المهرجان، تلقت سابقاً اللقاح المضاد لـ«كورونا»، وليس لديها أي أعراض، لكن نتيجة فحص «كوفيد-19» الذي أجرته قبل أيام أتت إيجابية.

ويقام المهرجان هذا العام وسط إجراءات صحية مشددة.

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