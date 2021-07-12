الامارات | حذاء رياضي في مزاد «سوذبيز» بسعر خيالي

شكرا لقرائتكم خبر عن حذاء رياضي في مزاد «سوذبيز» بسعر خيالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطرح دار سوذبيز للبيع في مزاد في 23 يوليو زوجين من الأحذية الرياضية صنعهما في الستينات بيل بويرمان، أحد مؤسسي شركة «نايكي»، ومهّدا لظهور العلامة التجارية الشهيرة، مع تقديرات بتحقيق مبلغ قياسي قد يتخطى مليون دولار.

ويُظهر زوجا الأحذية اللذان صُمما للعدّاء الكندي هاري جيروم، الحائز الميدالية البرونزية في سباق 100 متر في أولمبياد طوكيو عام 1964، سهماً أحمر على الجانب، ما شكّل مقدمة لشعار «نايكي» الشهير.

وتقدّر دار سوذبيز التي ستعرض الأحذية للبيع على الإنترنت في الفترة من 23 يوليو إلى الثاني من أغسطس، بأن يراوح سعر زوجي الأحذية في المزاد بين 800 ألف دولار و1.2 مليون دولار، بحسب بيان للدار.

وأشارت دار المزادات إلى أن «هذه القيمة هي الأعلى على الإطلاق لمزاد على أحذية رياضية للعدائين».

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