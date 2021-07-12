الامارات | «المستقبل» يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن «المستقبل» يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ثلاثة اقتباسات لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تزيّن واجهة متحف المستقبل، في شارع الشيخ زايد وسط دبي، وهي:

«لن نعيش مئات السنين ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين».

«المستقبل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه، المستقبل لا يُنتظر، المستقبل يُمكن تصميمه وبناؤه اليوم».

«سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية هو في كلمة واحدة: الابتكار».

فيما أبدع في تصميم الخط العربي للاقتباسات المنقوشة على الصرح المبهر الفنان الإماراتي مطر بن لاحج.

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