الامارات | «خميس الثقافة للجميع».. رحلة الطلبة إلى التراث والتاريخ

شكرا لقرائتكم خبر عن «خميس الثقافة للجميع».. رحلة الطلبة إلى التراث والتاريخ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي فعاليات المبادرة الافتراضية «خميس الثقافة للجميع» لهذا العام، التي تضمنت مجموعة شيقة من الفعاليات التثقيفية والتفاعلية الجديدة كلياً، المخصصة لطلبة المدارس على مستوى إمارة أبوظبي، والتي لاقت إقبالاً كبيراً ونجاحاً مبهراً، بمشاركة وحضور ما زاد على 100 ألف طالب وطالبة من جميع أنحاء إمارة أبوظبي.

وانطلقت فعاليات «خميس الثقافة للجميع» على الموقع الإلكتروني «ثقافة أبوظبي» في أبريل 2021، حيث قدمت سلسلة من مقاطع الفيديو التي توفر العديد من الفرص التثقيفية المبتكرة، سعياً إلى تنشيط تفاعل الطلبة والناشئة مع التاريخ والتراث الوطني والثقافة والفنون. كما تضمنت المبادرة عرض العديد من مقاطع مسلسل «تاريخ الإمارات»، من إنتاج شركة إيمج نيشن أبوظبي، الذي يعرض أسس حضارة ونشأة الإمارات.

وقدّم «خميس الثقافة للجميع» جلسات حوارية أسبوعية بمشاركة الطلبة، بهدف تشجيعهم على اكتشاف المزيد عن الثقافة والتراث الإماراتي، وتعزيز مهاراتهم التواصلية والتحليلية والحوارية، ومنحهم فرصة المشاركة في مناقشات تفاعلية حول مجموعة من الموضوعات المتنوعة، من بينها القيم والممارسات الاجتماعية المتعارف عليها في المجتمع الإماراتي، والحياة على جزيرة مروّح، ومعرض التجريد وفن الخط المقام حالياً في اللوفر أبوظبي، ومهن الأجداد، مثل الغوص على اللؤلؤ، ونظم الشعر، وغيرها من الموضوعات المرتبطة بالثقافة المحلية والفنون والمجتمع.

وتم إطلاق هذه السلسلة بعد الإقبال الكبير الذي اجتذبته منصة «الثقافة للجميع»، التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي افتراضياً العام الماضي، وستعود جلسات «خميس الثقافة للجميع» عبر الإنترنت كل خميس اعتباراً من سبتمبر. وحظيت المبادرة بإقبال واسع، حيث شاهد محتواها أكثر من 800 ألف مشاهد من حول العالم، عبر منصاتها الإلكترونية منذ انطلاقها في 2020.

• مبادرة تستكشف الثقافة والفنون الإماراتية مع طلبة المدارس.

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