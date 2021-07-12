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الامارات | مهرجان «إكزيت»: 40 ألف زائر كل ليلة

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بلغراد ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان «إكزيت»: 40 ألف زائر كل ليلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتذب مهرجان «إكزيت» الموسيقي في صربيا، الذي أقيم في مدينة نوفي ساد خلال عطلة نهاية الأسبوع، عشرات الآلاف من الشباب من جميع أنحاء أوروبا. ووفقاً للمنظمين، فإن أكثر من 40 ألف زائر تدفقوا كل ليلة على قلعة بتروفارداين فوق نهر الدانوب، موقع إقامة المهرجان، الذي بدأ الخميس واختتم أمس. وكان من بين المشاركين في المهرجان عدد من الموسيقيين وموزعي الموسيقى «دي جي»، مثل الفرنسي ديفيد جويتا والروسية نينا كارفيز والألماني بول كالبرنر.

وبسبب جائحة «»، كان يتعين على الزائرين تقديم ما يثبت حصولهم على التطعيم ضد فيروس كورونا، أو تعافيهم من الفيروس أو شهادة تثبت خلوهم من الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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