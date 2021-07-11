منظمة المرأة العربية: ما قدمه السيسي للمرأة لم يحدث من أغلب الحكومات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة حورية خليفة، رئيس منظمة المرأة العربية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن المنظمة لديها خطة متكاملة لتمكين المرأة في مختلف المجتمعات العربية، حيث إن أغلب الحكومات العربية تكون داعمة للمرأة واعترفت بدورها القيادي، وهو ما يجري ملاحظته بتولي المرأة للمناصب القيادية في أغلب الدول العربية والأماكن السيادية للدول، «الثقافة تغيرت وتوجد دول تقدمت جدا في تمكين المرأة كتونس».

وقدمت خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على ما قدمه من دعم للمرأة المصرية، لافتة إلى أن ما قام به الرئيس لم يحدث من أغلب الحكومات نحو المرأة، «السند والدعم والمساندة لاحظناهم بشكل جيد من الرئيس خلال تلك الفترة، ولا زالت هناك سيدات تعاني من التهميش بدول عربية أخرى».

وأوضحت أن منظمة المرأة لها تاريخ طويل من الدعم والمساندة وتقديم الخدمات للمرأة العربية بمختلف الدول، حيث إن المنظمة لها العديد من الأعمال التي قامت وستقوم بها، وهناك خطة عمل جادة لتحسين الوضع للمرأة العربية في مختلف البلدان وفقا للاستحقاق بكل دولة، «لكل دولة احتياجات، وللمنظمة خطة خاصة بكل دولة أو منطقة».

وأكدت أن المنظمة تقدم مجموعة من التدريبات لتمكين المرأة ولتتولى مناصب قيادية بدولها، كما تقدم المنظمة دورات تأهيلية بطريقة متقدمة ومتحضرة لتدريب المرأة، حتى تأخذ وضعها بدولتها، وحتى لا تبتعد عن المسار السياسي وتستطيع أن تتكلم عن حقوقها وتأخذ مستحقاتها من دولها، «لدينا خطة متكاملة لتمكين المرأة في مختلف المجتمعات».