منظمة المرأة العربية: نقدم الدعم للنساء في دول الصراعات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة حورية خليفة الطرمال، رئيس منظمة المرأة العربية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، إن منظمة المرأة العربية هي منظمة نسوية تهتم بكل ما يخص المرأة، وبها كل المكونات التي تحتاجها المرأة العربية بمختلف البلدان، وتهدف للنهوض بالمرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، كما تحسن من مستوى قدراتها وأدائها لتكون امرأة قيادية في مجتمعها.

وأضافت «الطرمال»، خلال مداخلة لها عبر الفيديو ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن ما تواجهه المرأة في مختلف البلدان التي يوجد بها صراعات كالعراق وليبيا واليمن وفلسطين، وفي ظل الانقسام السياسي بتلك الدول، حيث لاحظنا تراجعا كبيرا في الحقوق والمكتسبات التي كانت مع المرأة العربية، لأنه عندما يكون هناك نزاع فلا تستطيع المرأة أن تتقدم أو تكون عنصرا فاعلا في مجتمعاتها في ظل الظروف المتوترة والأجواء غير المناسبة للتقدم والرقي والنهضة.

وأوضحت أن منظمة المرأة لها تاريخ طويل من الدعم والمساندة وتقديم الخدمات للمرأة العربية بمختلف المدن، حيث إن المنظمة لها العديد من الأعمال التي قامت وستقوم بها، وتوجد خطة عمل جادة لتحسين الوضع للمرأة العربية في مختلف البلدان وفقا للاستحقاق بكل دولة، «لكل دولة احتياجات، وللمنظمة خطة خاصة بكل دولة أو منطقة».

وأكدت أن المنظمة تقدم مجموعة من التدريبات لتمكين المرأة ولتتولي مناصب قيادية بدولها، كما تقدم المنظمة دورات تأهيلية بطريقة متقدمة ومتحضرة لتدريب المرأة، حتى تأخذ وضعها بدولتها، وحتى لا تبتعد عن المسار السياسي وتستطيع أن تتكلم عن حقوقها وتأخذ مستحقاتها من دولها، «لدينا خطة متكاملة لتمكين المرأة في مختلف المجتمعات».