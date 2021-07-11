«الطفل يونس» يتحدث عن مشاهد البكاء في «ليه لأ» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تفاعل كبير شهدته أحداث مسلسل «ليه لأ» الجزء الثاني، خاصة مع الطفل يونس «سليم مصطفى» لمعرفة مصيره بعد هروبه من المنزل.

وتحدث الطفل سليم مصطفى في مقابلة مع برنامج «et بالعربي» عن تمثيله مع الفنانة منة شلبي ليصفها «تمثيلها حلو وشطورة ودايمًا بتشجعني وتقوللي ركّز، ومريم المخرجة برضه»، أما عن مشاهد البكاء التي جسدها «كانوا بيقولولي في المسلسل فكر في حاجة بتزعلك، فكرت إن مامي مشيت فعيطت».

وعن علاقته بالمخرجة مريم أبو عوف، أوضح الطفل سليم مصطفى أنه اشترك معها قبل ذلك في إعلان واحتفظت برقم والدته ومن ثم هاتفتها في وقت لاحق وقام بعمل «كاستنج» لدوره في المسلسل.

وعن تشبيهه بالممثل الأمريكي «ماكولي كولكين» في طفولته، في فيلم Home Alone، قال الطفل سليم مصطفى «مامي بتقول كده برضه، وأنا مش بحس إن أنا شبهه، مرة حد جالنا البيت وقعد يصورنا، عملت أكني Home Alone ونفس حركاته ولبسه».

مسلسل ليه لأ 2

ومسلسل «ليه لأ 2» من تأليف مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، موسيقى تصويرية خالد الكمار، إخراج مريم أبو عوف، وبطولة منة شلبي، أحمد حاتم، مراد مكرم، مها أبو عوف، سارة عبد الرحمن، دنيا ماهر، تامر نبيل، يارا جبران ومنى أحمد زاهر.

ونجح المسلسل في جذب قطاع كبير من الجمهور، لكن لم يقتصر تأثيره على النجاح الفني وترك آثرا مجتمعيا واضحا، إذ ارتفعت طلبات كفالة الأطفال في المنازل بصورة غير مسبوقة، وفقًا لبيان صادر عن وزارة التضامن الاجتماعي، التي قالت إنها سجلت أكبر معدل سنوي لها في تاريخ الوزارة نفسها.

وبحسب نقاد، لعب المسلسل دورا مهما في رفع الوعي المجتمعي حول قضية كفالة الأطفال، وتناولها عن قرب وألقى الضوء على جوانبها كافة.