الثور يقاتل من أجل حبيبه.. تعرف على مدى إخلاصك لشريكك من خلال برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الإخلاص هو سمة مهمة جدا يجب أن يمتلكها الرجال والنساء من أجل نجاح العلاقة بينهم، إذا كانت لديك شخصية حنونة ورقيقة وعزيمة، فقد تندرج في فئة الولاء.

في إطار ذلك.. تعرف على مدى إخلاصك لشريكك من خلال برجك، وفقا لموقع timesofindia.

برج الحمل

أنت مخلص تمامًا لنفسك، ما لم تجد شخصًا يستحق الموت من أجله، فلن تكون مخلصًا تمامًا لشريكك، تحب التحديات والمغامرات الجديدة وحتى علاقة جديدة من حين لآخر.

برج الثور

أنت ببساطة ترفض التخلي عن علاقة جيدة لأنك عنيد للغاية، هذه صفة جيدة عندما يتعلق الأمر بالحب والعلاقات لأنه بغض النظر عن السبب، فأنت مصمم على القتال من أجل شريكك.

برج الجوزاء

تحب الحفلات والتجمعات، أنت ودود للغاية ولكن في نفس الوقت، يمكنك أن تكون غير مخلص أيضًا.

برج السرطان

أنت شريك رائع مخلص ومهتم وحساس جدًا بالعواطف، عندما تلتزم بشخص ما، فلا داعي للتراجع لأنك تكره تمامًا فكرة الغش، أنت لا تتعامل مع الخيانة بشكل جيد، لذلك تمتنع عن فعلها أيضًا.

برج الأسد

يمكنك أن تكون مخلصًا جدًا فقط عندما يناسب وضعك، أنت كريم جدًا في التعبير عن مشاعرك، لكن إذا لم يعزز شريكك غرورك أو يعجب بك بدرجة كافية، فستحول طريقك إلى مكان آخر.

برج العذراء

ستبقى مخلصًا فقط حتى يتوقف شريكك عن منحك الأولوية أو الاهتمام الذي تتوق إليه، أنت تميل إلى أخذ الأمور على محمل الجد وإذا ارتكب شريكك شيئًا خاطئًا، فأنت في طريقك للابتعاد عنه

برج الميزان

أنت مخلص جدا وجدير بالثقة، لا تكاد تفكر في الآخرين بما أنك تحب شريكك، ومع ذلك، بين الحين والآخر تغضب من شريكك الذي يجعلك تفكر في أشياء غير عقلانية، لكنك لن تنفذها أبدًا.

برج العقرب

تحب بشدة وبشغف شديد، لا يوجد نقاشًا أبدًا حول ما إذا كنت ستغش أم لا، يمكنك حتى أن تصبح غيورًا ومتملكًا للغاية في بعض الأحيان، لكن هذه ليست سوى علامة واضحة على أنك لا تريد شيئًا سوى ولاء شريكك، ستفعل الشيء نفسه أيضًا.

القوس

يمكنك التركيز بشكل كبير على الحب ولكنك تنطلق نحو شخص جديد في اللحظة التي تبدأ فيها بفقدان الاهتمام بشريكك الحالي، أنت تكره المواجهات لذا تفضل أن تستمتع ببعض المرح، أنت لست جادًا حقًا بشأن العلاقات.

برج الجدي

أنت مخلص للغاية ولا يوجد شيء أفضل من البقاء مع نفس الأشخاص المقربين طوال حياتك، لديك غرائز وقائية وعائلية للغاية تجاه أصدقائك وهذا يُظهر علاقاتك أيضًا.

برج الدلو

تميل إلى التشتت بسهولة بسبب كل الأشخاص الجدد الذين يخزنون مساحتك وعقلك باستمرار، إنها معركة بالنسبة لك للبقاء مخلصًا لشخص واحد على الرغم من أنك تكره الكاذبين، يمكنك أن تكون منافقا كبيرا في بعض الأحيان.

برج الحوت

يمكنك إما أن تكون الشخص الأكثر ولاءً لشريكك عندما تكون في حالة حب عميق أو أن تخونه لأنك تريد المرح والإثارة في الحياة، تميل إلى نسيان كل شيء إذا تداخل مع إبداعك وخيالك.